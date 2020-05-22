Пляжи в Новосибирске 2020: рассказываем, где можно будет безопасно отдохнуть

22 Май 2020 2020-05-22T06:35:24+03:00

Спасатели МАСС готовятся открыть пляжи в Новосибирске 2020, мы узнали, где они будут

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КП-Новосибирск узнала, где откроют пляжи в Новосибирске 2020.

Спасатели МАСС готовят к открытию пять пляжей: «Бугринская роща», «Детский», «У моря Обского», «Бумеранг» и «Звезда». Сейчас водолазы убирают со дна реки мусор, затонувшие бревна и крупные камни. Первым очистили дно возле пляжа «Бугринская роща».

— При обследовании пляжей мы обычно находим покрышки, мусорные бочки, которые с берега сносит ветром в воду. На водохранилище чаще всего — коряги, — рассказал Алексей Шилов.

Как рассказал заместитель начальника МАСС Алексей Шилов, все работы планируется закончить до 1 июня.

— Неизвестно, как сложится лето, будет или нет продлен режим самоизоляции, но городские пляжи в любом случае должны быть готовы к открытию и приему отдыхающих, — объяснил администратор пляжа Роман Канавин.

Напомним, на данный момент все пляжи закрыты: купаться запрещено.

Обследование пляжа "Бугринская роща".Сегодня днём спасатели МАСС провели водолазное обследование дна пляжа Бугринская роща . В случае, если вы стали очевидцем происшествия, или сами попали в беду, помните, необходимо позвонить по телефонам: 112, 231-06-49. https://vk.com/mass54

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