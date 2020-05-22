2020-05-22T13:12:54+03:00
Коронавирус Covid-19

Региональный минздрав рассказал, как выплачивают компенсацию медикам за борьбу с коронавирусом

Каждый случай, когда врачи недовольны, рассмотрят отдельно
Екатерина ИВАНОВА
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И врачи и водители "Скорой помощи" получают доплаты.И врачи и водители "Скорой помощи" получают доплаты.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В министерстве здравоохранения Новосибирской области публикуют информацию о порядке начисления выплат врачам, оказывающим помощью пациентам с COVID-19. Расчеты делают на основании постановления Правительства РФ и приказа федерального Минздрава.

В соответствии с документами, доплаты в полном размере независимо от количества смен и часов получают врачи, средний и младший медицинский персонал скорой помощи и стационаров, а также водители скорой помощи, деятельность которых непосредственно связана с оказанием медицинской помощи больным с новой коронавирусной инфекцией. Для скорой помощи ежемесячные суммы доплат (без учета районного коэффициента) составляют: 50 тысяч рублей – врачам, 25 тысяч рублей – среднему и младшему медперсоналу, а также водителям. Размер доплат врачам стационара – 80 тысяч рублей в месяц, среднему медицинскому персоналу стационаров – 50 тысяч рублей в месяц, младшему медперсоналу – 25 тысяч рублей в месяц. Также без учета районного коэффициента.

Выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам с COVID-19 и лицам из групп риска, начисляют за фактически отработанное время. Сюда входят врачи, средний и младший медперсонал, оказывающие амбулаторную медицинскую помощь. Врачи, фельдшеры и медсестры выездных бригад скорой помощи, фельдшеры и медсестры скорой помощи по приему и передаче вызовов. Врачи, средний и младший медицинский персонал, оказывающие специализированную помощь в стационарных условиях. Такие выплаты рассчитывают в процентах от среднемесячного дохода в субъекте. В Новосибирской области размер доплат варьируется от 6 557,8 до 32 789 рублей.

По постановлению правительства региона перечень сотрудников медорганизаций расширен, компенсацию также получают буфетчики, уборщики и кастелянши.

ИСТОЧНИК KP.RU

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