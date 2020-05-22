2020-05-22T15:14:37+03:00
Экономика

Новые дополнения: антикризисный план в действии

Правительство Новосибирской области разработало план первоочередных мер поддержки региональной экономики – он был утвержден в апреле 2020 года, сейчас появились дополнения
Екатерина КОМЯКОВА
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Андрей Травников озвучил новые пункты регионального плана по поддерже экономики. Фото: nso.ruАндрей Травников озвучил новые пункты регионального плана по поддерже экономики. Фото: nso.ru
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План первоочередных мероприятий касался функционирования основных систем жизни общества. Главной заботой было обеспечить население товарами первой необходимости, защитить и поддержать людей. Новые дополнения касаются поддержки малого и среднего бизнеса. 15 мая, губернатор Андрей Травников утвердил дополнительные пункты антикризисного плана. Озвучены следующие решения:

- Продлеваются сроки уплаты платежей за первый и второй квартал 2020 года по налогу на имущество организаций из пострадавших отраслей, которые не попали под право переноса сроков уплаты данных платежей в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации №409. Это право наступает в соответствии с региональным решением, при условии сохранения не менее 90% рабочих мест и заработной платы сотрудников.

- Владельцы недвижимости, которые предоставляют в аренду свои площади другим предприятиям и индивидуальным предпринимателям, если они идут навстречу своим арендаторам и предоставляют такие отсрочки или понижение арендной платы, могут воспользоваться отсрочкой на уплату налогов.

- Предлагается освободить бизнес от арендной платы за имущество находящееся в госсобственности Новосибирской области на период с 18 марта до окончания действия режима повышенной готовности.

- Предлагается упростить процедуру предоставления региональных мер государственной поддержки организациям, сохранившим не менее 90% рабочих мест, и заработную плату своим сотрудникам, и исключить обязательное условие отсутствия неисполненных обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов и других обязательных платежей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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