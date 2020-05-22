2020-05-22T10:44:06+03:00
Общество

В Новосибирск прилетит самолет с туристами из охваченной коронавирусом Малайзии

До столицы Сибири туристы будут лететь больше суток
Надежда РЫЖКИНА
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В Новосибирск прилетит самолет с туристами из охваченной коронавирусом МалайзииВ Новосибирск прилетит самолет с туристами из охваченной коронавирусом МалайзииФото: Алена МАРТЫНОВА
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В пятницу, 22 мая, в Новосибирск вылетят два вывозных рейса. Первый — из столицы Малайзии. Он сделает остановку сначала в Камбоджи, а потом отправится в Новосибирск.

Как рассказали КП-Новосибирск в справочной аэропорта «Толмачево», самолет из Камбоджи приземлится 23 мая в 16:30 по местному времени, а потом самолет отправится в Москву. Это будет его конечной точкой. Второй самолет вылетит в Новосибирск из Киргизии.

— 22 мая в 18:40 по местному времени отправляется рейс SDM6698 Куала-Лумпур (Малайзия) — Пномпень (Камбоджа) — Новосибирск — Москва. В 17:00 по местному времени вылетит рейс SVR8986 БишкекЕкатеринбург — Новосибирск, — сообщает официальный Telegram-канал «Коронавирус: рейсы в РФ».

Пройти регистрацию на самолет предлагают на сайте «Госуслуги».

Напомним, по данным онлайн-мониторинга распространения коронавируса в мире на 22 мая там заражено более 7 тысяч человек, погибли 114 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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