В Новосибирск прилетит самолет с туристами из охваченной коронавирусом Малайзии
В пятницу, 22 мая, в Новосибирск вылетят два вывозных рейса. Первый — из столицы Малайзии. Он сделает остановку сначала в Камбоджи, а потом отправится в Новосибирск.
Как рассказали КП-Новосибирск в справочной аэропорта «Толмачево», самолет из Камбоджи приземлится 23 мая в 16:30 по местному времени, а потом самолет отправится в Москву. Это будет его конечной точкой. Второй самолет вылетит в Новосибирск из Киргизии.
— 22 мая в 18:40 по местному времени отправляется рейс SDM6698 Куала-Лумпур (Малайзия) — Пномпень (Камбоджа) — Новосибирск — Москва. В 17:00 по местному времени вылетит рейс SVR8986 Бишкек — Екатеринбург — Новосибирск, — сообщает официальный Telegram-канал «Коронавирус: рейсы в РФ».
Пройти регистрацию на самолет предлагают на сайте «Госуслуги».
Напомним, по данным онлайн-мониторинга распространения коронавируса в мире на 22 мая там заражено более 7 тысяч человек, погибли 114 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU