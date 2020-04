«Испугались, что не попадем на финал»: новосибирская школьница ради «Голос. Дети» уехала в Москву, не побоявшись коронавируса

12-летняя Софья Туманова - единственная из новосибирских участниц шоу «Голос. Дети», которая уже вышла в финал проекта. Во время поединков она пела вместе с другими детьми из команды Валерия Меладзе, и артист решил, что бороться за победу будет именно Софья.

Почти за месяц до финала шестиклассница с мамой улетела в столицу: причина - режим самоизоляции, который из-за коронавируса вводят по всей стране.

- Мы испугались, что могут вообще закрыть выезд из Новосибирска и дочка не попадет на финал. Поэтому решили уехать заранее, - рассказала КП-Новосибирск Анастасия, мама девочки. - Спасибо организаторам проекта: жилье в Москве нам предоставили.

- В Москве только за минувшие сутки зарегистрирован 591 заболевший коронавирусом. Не страшно было ехать в город, где больше всего заболевших в стране?

- Мы стараемся соблюдать все меры предосторожности: на улицу выходим только в масках и перчатках. И то - только в магазин за продуктами. В Москве сейчас таких, как мы, большинство: никто не хочет заразиться.

- А как же школа? Что-то решили?

- Сейчас все занятия проходят дистанционно, так что без разницы, где заниматься. Дочка с гаджетами на ты, так что у нас проблем нет!

К слову, режим полной самоизоляции сказался и на самой подготовке к финалу проекта.

- Все занятия с педагогами проходят только онлайн. Пока никаких очных репетиций, - говорит Анастасия.

- Валерий Меладзе сам общается с учениками онлайн?

- Пока нет, нам назначили очень хорошего педагога. Плюс у нас есть педагог, который занимается с Соней с самого детства, - продолжает Анастасия. - Репетиция с Валерием Меладзе назначена за три дня до финала, на 21 апреля.

Финал в этот раз тоже пройдет не так, как обычно. Причина тому - коронавирус.

- Нам уже объявили, что во время финала проекта зрителей в зале не будет: только жюри и выступающий, - добавляет Анастасия. - Сопровождать ребенка на съемки сможет только один человек.

- Как родители к этому отнеслись? Все-таки раньше дети выступали перед полным залом…

- Все понимают, что так надо. На съемках проекта в зале в основном сидит массовка. И кто знает, в каком состоянии пришли люди? Никто не хочет рисковать здоровьем детей, - рассуждает Анастасия.

К слову, в финале к Соне все же могут присоединиться и другие сибирячки. Напомним, Екатерину Кретову и Варвару Глухову их наставница Полина Гагарина не выбрала для участия в финале, но 17 апреля их еще могут спасти зрители. А команде Басты поединки только предстоят, так что четвертая новосибирская школьница - Елизавета Сметанникова - будет бороться за победу. Кто же покорит жюри и зрителей, узнаем 24 апреля.

