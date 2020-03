Обрадовалась до слез: новосибирская школьница вышла в финал шоу «Голос. Дети»

В седьмом сезоном телешоу «Голос. Дети» определились финалисты. Это произошло 27 марта. Одной из них стала жительница Новосибирска Софья Туманова.

Участники команды Валерия Меладзе сразились сначала в «поединках», а потом в этапе «песня на вылет».

В тройке Софья Туманов вместе с Варварой Музеевой и Кирой Науменко исполнила песню IOWA «Одно и то же». Девочки вызвали всеобщий восторг у наставников.

— Задача была непростая, каждая здорово поет, спеть вместе еще сложнее, песня непростая каждая из вас внесла в нее свой вклад, свой характер, вы молодцы, — поделился Валерий Меладзе.

Из тройки для дальнейшего участия в конкурсе Валерий Меладзе выбрал Софью Туманову. После этого участники сразились в конкурсе «песня на вылет». Софья Туманова одержала победу и прошла в финал. Она исполнила композицию на английском языке «My Mind».

Теперь девочка готовится к финалу.

— Подготовка идет дистанционно вместе с педагогом. Они разучивают материал и отрабатывают на уроках 3 раза в неделю. 12 апреля будет репетиция в Москве на Фонографе, 13 апреля планируется съемка профайлов там же в Москве. Прямой эфир будет 24 апреля, где непосредственно уже будут голосовать зрители, — рассказала КП-Новосибирск мама Софьи. — На подбор репертуара к финалу летала в Москву, Константин Меладзе сам лично прослушивал и отбирал материал для финала.

Напомним, Софья Туманов пыталась попасть на конкурс три раза, но у нее не получалось. В очередной раз она отправилась на кастинг, не надеясь на успех, и прошла.

