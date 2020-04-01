Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 1 апреля 2020 года: двух переболевших коронавирусом выписали, в городе – режим самоизоляции

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на утро 1 апреля 2020 года – не самые оптимистичные: в городе уже почти сутки действует режим самоизоляции. Под медицинским наблюдением находятся 6475 сибиряков, которые могли контактировать с заболевшими или вернулись из-за границы.

Количество больных коронавирусом в регионе не увеличилось: диагноз подтвержден у девяти человек. Причем двое из них уже выписаны из инфекционной больницы:

- У пациенток отрицательные результаты тестов, - объясняют в оперативном штабе Новосибирской области.- Еще 50 человек были госпитализированы с подозрением на коронавирус – результаты их анализов будут известны уже 1 апреля

Выносить мусор, выгуливать собаку – что еще можно делать новосибирцам во время пандемии коронавируса. Слова губернатора Андрея Травникова – в программе Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

ПОЛИЦИЯ БУДЕТ ЛОВИТЬ НАРУШИТЕЛЕЙ

В правительстве Новосибирской области объяснили, как будет осуществляться контроль за соблюдением режима полной самоизоляции.

- Контрольную функцию будет выполнять УВД по Новосибирской области. По постановлению губернатора, будут даны развернутые разъяснения по каждому пункту отдельно. Но прежде всего, самодисциплина зависит от нас самих,- рассказал заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов.

ПОЛГОДА В МАСКЕ

Новосибирские врачи рассказали, как лечат больных с подозрением на коронавирус в городской инфекционной больнице №1. Людей с подозрением на вирус привозят в мельцеровский бокс и сразу берут анализы на COVID. Если тест положительный, то пациента оставляют в стационаре и лечат противовирусными препаратам, а затем снова берут анализы. Когда проба дважды будет отрицательной, человека выписывают.

На сотрудниках защитные очки и маски.Фото: Алена МАРТЫНОВА

МЕТРО МОЮТ С ХЛОРКОЙ

Новосибирское метро теперь моют три раза в день с хлоркой: это одна из мер для борьбы с распространением коронавируса. Еще важный для пассажиров момент: промежуток между поездами метро составит 6 минут. Работать подземка до 3 апреля будет с 6 утра до полуночи.

ПРАВИЛО ДЛИННЫХ ОЧЕРЕДЕЙ

Новосибирские власти борются за соблюдение мер безопасности - в магазинах, аптеках, в общественном транспорте каждый должен соблюдать дистанцию в полтора метра от другого человека.

Особенно строго будут следить за предпринимателями - им нужно нанести на пол разметку, чтобы правильно расставить людей у касс.

Студенты шьют маски. Фото: Министерство образования Новосибирской области.

МАСКИ ДЛЯ ДЕТСАДОВ

Новосибирские студенты колледжа легкой промышленности и сервиса начали шить марлевые маски. Они предназначены для учителей и воспитателей детских садов в Новосибирской области, первая партия уже направлена в оперативный штаб областного минобразования. Вторую партию передали ветеранам системы образования, которые работали в этом же колледже.

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