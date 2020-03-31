2020-03-31T12:48:17+03:00
Коронавирус Covid-19

Российские ученые создали новый высокоточный тест для диагностики коронавируса

Новый набор реагентов уже успешно прошел клинические испытания
Надежда РЫЖКИНА
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Ученые Роспотребнадзора разработали новый высокоточный тест для диагностики коронавируса.Ученые Роспотребнадзора разработали новый высокоточный тест для диагностики коронавируса.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Ученые Роспотребнадзора создали новый высокоточный тест для диагностики коронавируса COVID-19. Об этом стало известно во вторник, 31 марта.

Тест разработали специалисты одного из ведущих научных учреждений страны — Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора. Как сообщили в пресс-службе ведомства, новый набор реагентов для диагностики коронавируса не дает ложноположительной реакции. Как сообщает kp.ru,Тест уже успешно прошел клинические испытания, а 25 марта был зарегистрирован для использования в России.

Ранее уже было известно о том, что Роспотребнадзор начал проводить начале испытаний вакцины против коронавируса COVID-19 на лабораторных животных.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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