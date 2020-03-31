Российские ученые создали новый высокоточный тест для диагностики коронавируса
Ученые Роспотребнадзора создали новый высокоточный тест для диагностики коронавируса COVID-19. Об этом стало известно во вторник, 31 марта.
Тест разработали специалисты одного из ведущих научных учреждений страны — Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора. Как сообщили в пресс-службе ведомства, новый набор реагентов для диагностики коронавируса не дает ложноположительной реакции. Как сообщает kp.ru,Тест уже успешно прошел клинические испытания, а 25 марта был зарегистрирован для использования в России.
Ранее уже было известно о том, что Роспотребнадзор начал проводить начале испытаний вакцины против коронавируса COVID-19 на лабораторных животных.
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ИСТОЧНИК KP.RU