Российские ученые создали новый высокоточный тест для диагностики коронавируса

31 Март 2020 2020-03-31T12:48:17+03:00

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Ученые Роспотребнадзора создали новый высокоточный тест для диагностики коронавируса COVID-19. Об этом стало известно во вторник, 31 марта.

Тест разработали специалисты одного из ведущих научных учреждений страны — Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора. Как сообщили в пресс-службе ведомства, новый набор реагентов для диагностики коронавируса не дает ложноположительной реакции. Как сообщает kp.ru,Тест уже успешно прошел клинические испытания, а 25 марта был зарегистрирован для использования в России.

Ранее уже было известно о том, что Роспотребнадзор начал проводить начале испытаний вакцины против коронавируса COVID-19 на лабораторных животных.

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ИСТОЧНИК KP.RU