2020-03-31T11:58:35+03:00
Общество

Режим работы метро в Новосибирске в период самоизоляции: как будет работать

Объясняем, каким будет режим работы метро в Новосибирске в период самоизоляции
Татьяна СОЛОВОВА
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Метро будет работать в режиме выходного дня.Метро будет работать в режиме выходного дня.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Режим работы метро в Новосибирске в период самоизоляции - один из важных вопросов, который волнует горожан. Вот что корреспондентам КП-Новосибирск объяснили в Новосибирском метрополитене:

- До 3 апреля метрополитен будет работать с 6.00 до 24.00, интервал между поездами составит 6 минут, - рассказали КП-Новосибирск в новосибирском метрополитене.

Приняли в подземке и дополнительные меры безопасности, которые помогут противостоять распространению опасной болезни:

- Сейчас пол на станциях метро моется три раза в день с дезинфицирующими средствами, - продолжают в новосибирском метрополитене.

В вот как будет работать метро 4 и 5 апреля, когда завершится режим полной самоизоляции в Новосибирске 2020, на данный момент неизвестно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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