Режим работы метро в Новосибирске в период самоизоляции: как будет работать
Режим работы метро в Новосибирске в период самоизоляции - один из важных вопросов, который волнует горожан. Вот что корреспондентам КП-Новосибирск объяснили в Новосибирском метрополитене:
- До 3 апреля метрополитен будет работать с 6.00 до 24.00, интервал между поездами составит 6 минут, - рассказали КП-Новосибирск в новосибирском метрополитене.
Приняли в подземке и дополнительные меры безопасности, которые помогут противостоять распространению опасной болезни:
- Сейчас пол на станциях метро моется три раза в день с дезинфицирующими средствами, - продолжают в новосибирском метрополитене.
В вот как будет работать метро 4 и 5 апреля, когда завершится режим полной самоизоляции в Новосибирске 2020, на данный момент неизвестно.
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ИСТОЧНИК KP.RU