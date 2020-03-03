Новосибирец потерял паспорт и не смог выбраться из Китая, охваченного коронавирусом

Новосибирский путешественник оказался заложником Китая. Юрий Грязнов не может покинуть страну, а в Поднебесной с трудом находит место для ночлега. Вереница неудач началась с дурацкой случайности...

Юрий говорит, раньше зарабатывал на одежде: покупал в Америке, Европе, а продавал в России. Хватило денег на путешествие. Правда, отправляясь в турне год назад, парень не готовился так надолго осесть в Китае.

Парень застрял в Поднебесной из-за просроченной визы. Фото: www.instagram.com/street_pijon.cn

- На второй день пребывания здесь не обнаружил своего паспорта. Сразу обратился в полицию. Правоохранители посмотрели запись с камер в кафе, где я обедал, и выдали документ об утере. Сказали, что свяжутся со мной позже, но ничего так и не сделали, - рассказал КП-Новосибирск неудачливый турист.

Потеряв надежду на сыщиков, сибиряк пошел в миграционную полицию. К тому времени просрочка визы уже перевалила за 50 дней. Силовики не стали жалеть мигранта-неудачника и выписали ему штраф - 10 тысяч юаней, то есть без малого 100 тысяч рублей.

- Денег я не нашел. Продолжил жить в Китае где придется: оставался у друзей и знакомых. Никуда поехать не мог, снять квартиру - тоже, - жалуется Юрий.

А вот паспорт в итоге нашелся. Нелепая история: оказалось, друг случайно увез документ в Россию - сам не знал, что покидает Китай, унося с собой чужой паспорт. Как бы то ни было, Грязнов должен был платить за проживание с просроченной визой.

Собрать деньги помогли друзья и родители. Юрий выплатил штраф, заполнил все документы и уже представлял, как возвращается в Новосибирск. Но… с него потребовали еще 10 тысяч юаней. Вообще-то такая сумма - максимальное наказание для мигрантов, просрочивших визу. Но, похоже, после первого визита в отдел (тогда сибиряк не смог рассчитаться) сотрудники стали отсчитывать новый срок. Парень оказался, считай, нелегалом-рецидивистом.

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- Я пытался спорить с офицером, потом - еще с какой-то женщиной, но бесполезно. Теперь понятия не имею, что мне делать и как вернуться домой. У меня нет не то что суммы, необходимой для выплаты штрафа, но даже денег на дальнейшее существование не осталось. Звонил в консульство, мне сказали, что ничем помочь не могут, - сокрушается китайский «пленник».

С конца прошлого года Юрий зарабатывал на еду и ночлег своим нехитрым умением - набивал желающим татуировки. Но сейчас, когда страна буквально превратилась в карантин, очередь к кольщику не выстраивается. Да и вообще, улицы Шэньчжэня, где сейчас живет россиянин, опустели.

Даже китайцы на улицах - редкие прохожие, а встретить европейца - сложнее, чем медведя на улицах Сибири. Почти все эвакуировались.

Сибиряки в Китае. Заложником Шэньчжэня оказалась и блогер из Новосибирска Екатерина Чумаченко. Фото: www.instagram.com/street_pijon.cn

Грязнов скитается по Китаю с такой же неудачливой путницей - блогером Екатериной Чумаченко. Она приехала в Шэньчжэнь в январе, рассчитывая поработать за границей. Но с распростертыми объятиями ее встретила только эпидемия. Сама девушка, к счастью, здорова, но добыть денег не удалось. Сейчас их нет даже на эвакуацию из страны.

Из-за коронавируса в городе уже запрещено сдавать жилье иностранцам. Сибиряки все-таки нашли отель, в котором пока живут. Не знают, к чему готовиться дальше.

- Там, где мы живем, плиты нет, так что еду не приготовить. Благо цены позволяют покупать готовую - довольно дешево. Все местные - в масках. В некоторых районах выходить на улицу разрешается только один раз в три дня, - говорит скиталец.

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Все передвижения регистрируются в специальном мобильном приложении. Вышел на улицу - фиксирует, сел в автобус - тоже. Так что прогуляться сверх отведенного времени не получится - из-за вируса китайцы ограничивают и своих, и приезжих.

В своих бедах Юрий винит китайских правоохранителей, которые не помогли после потери паспорта, и миграционную службу, которая, выписав один штраф, потребовала и второй.

- Я обращаюсь во все консульства, связанные с Китаем. Решали вопрос с недобросовестными полицейскими. Я уже выплатил штраф и сейчас без денег, - переживает Юрий.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/763592" frameborder="0"></iframe> Коронавирус рядом. Симптомы и меры предосторожности.Симптомы коронавируса похожи на признаки гриппа и других ОРВИ. Но как же их различить? Можно ли определить вирус самостоятельно? И как избежать врага в поездке?

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