2020-01-14T18:21:19+03:00
Происшествия

«Теперь их винят во всем»: подружки погибших школьниц знали о готовящемся самоубийстве

Перед суицидом девочки писали своим знакомым сообщения, но друзья не смогли отговорить их от страшной задумки
Татьяна СОЛОВОВАУльяна ДЖАНКОВА
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Тела погибших девочек нашли у дома.Тела погибших девочек нашли у дома.Фото: Анна ПАШАГИНА
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13 января Новосибирск потрясла жуткая новость: две школьницы, которым было 14 и 15 лет, покончили с собой. Их тела обнаружили под окнами высотки на Добролюбова. Корреспондентам КП-Новосибирск удалось узнать историю погибших девочек и выяснить, как их гибель отразилась на их же друзьях.

«БОЛЬШЕ НЕ БУДУ МЕШАТЬ И СОЗДАВАТЬ ПРОБЛЕМЫ»

Девочки познакомились полтора года назад на Дне города. Одна занималась спортом, вторая играла на гитаре, но нашли что-от общее и быстро сдружились:

- Одна девочка жила в Октябрьском районе, чаще всего она находилась у бабушки со стороны мамы. Ее мама вышла замуж, родила еще одного ребенка. Места всем стало не хватать. Вот девчонка кочевала туда-сюда, - рассказал КП-Новосибирск источник, близкий к следствию. - Но это не значит, что мама самоустранилась и переложила все заботы о старшем ребенке на плечи бабушки. Она ходила на собрания, активно интересовалась жизнью дочки. В школе девочка была хорошисткой. О ней отзывались, как о бесконфликтном подростке.

Вторая девочка жила с опекуном: родная тетя растила ее с 4 лет. У женщины были еще двое своих дочерей, примерно такого же возраста, как и погибшая девочка.

- Родителей девочки лишили прав, потому что они выпивали. Мама три года назад умерла. Год назад девочка уже пыталась покончить с собой. Она росла ранимым ребенком: был период, когда девочка связалась с плохой компанией, уходила из дома, но потом одумалась, - продолжает источник, близкий к следствию. - Она оставила предсмертное письмо: написала, что больше не будет своей семье мешать и создавать проблемы. Свое послание она завершила признанием в любви к подруге, поэтому они и решили вместе уйти. А еще она у всех попросила прощение и благодарила за все, что для нее было сделано. Девочка признавалась, что новая семья — тетя и ее дочки - стала для нее по-настоящему любящим домом.

«Девушки повреждали машины, участвовали в наркопритоне» - соседи пытаются понять причины гибели двух школьниц. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).

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«ХОТЕЛА, ЧТОБЫ НИКТО НЕ КОПАЛСЯ В ПЕРЕПИСКАХ»

Но если родные и не догадывались о том, что происходит со школьницами, то несколько друзей знали, что девочки собираются покончить с собой.

- Они давно говорили о самоубийстве. Ну, знаете, как у подростков это бывает: какое-то разочарование, и все, конец жизни. Но мало кто доводит это до реального конца. Но в тот день они разослали нескольким друзьям прощальные письма, и хоть и отговаривали, но случилось что случилось, - говорят друзья.

Более того: одна из девочек сказала подруге пароль от своей страницы, чтобы та потом удалила все ее переписки. Именно эту девочку и ее близкую подругу, которая тоже знала о суициде, сейчас травят в соцсетях.

- Все знакомые пишут, мол, это она виновата и все в этом роде. А ее трясет, - говорит знакомый девочек.- Хотя ее погибшая подруга просто хотела, чтобы никто не копался в переписках...

Они взялись за руки: двух девочек нашли погибшими под окнами 17-этажки.Анна ПАШАГИНА

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ИСТОЧНИК KP.RU

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