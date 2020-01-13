«Оставили записки в своих куртках»: в Новосибирске школьницы покончили с собой, взявшись за руки

В Новосибирске тела двух подружек-школьниц нашли под окнами «свечки» на Добролюбова, 162/1. Одна из девочек жила в этой высотке вместе со своей бабушкой. 13 января к ней в гости пришла знакомая. Через какое-то время их, в зимней одежде, уже под окнами нашли прохожие. Взрослые вызвали «Скорую», но спасать уже было некого — дети были мертвы.

Обе учились в восьмом классе, старшей 15, младшей — 14 лет. Пока врачи отпаивали бабушку одной из девочек валерьянкой, следователи изучали место происшествия. Как стало известно КП-Новосибирск, в куртках у девчонок нашли записки.

— Там все из серии: «У меня сплошные проблемы, простите, всех люблю и целую», — рассказали КП-Новосибирск знакомые школьниц. А очевидцы добавили, что перед тем, как покончить с собой, школьницы взялись за руки.

«Девушки повреждали машины, участвовали в наркопритоне» - соседи пытаются понять причины гибели двух школьниц. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

Школьные подруги уже оправдывают девчонок, пишут в комментариях в соцсетях:

— Я понимаю, что из любой ситуации есть выход. Но они не смогли по другому, у них не было поддержки, которая зачастую так нужна, — написала одна из девочек.

Напомним, это не первый случай подросткового суицида в Новосибирске. Зимой в туалете школы на ОбьГэСе покончила с собой ученица 10-класса. Девочка оставила прощальное послание на своей страничке во «Вконтакте», она ее вела от мужского имени. Следом в Первомайском районе покончила с собой пятиклассница. Девочка наложила на себя руки, пока ее мама была на родительском собрании в школе. Она также была зарегистрирована в соцсетях под мужским именем. — Стены комнаты были увешаны плакатами, где целовались девочки. Также была ЛГБТ-символика, — рассказал тогда КП-Новосибирск источник в силовых структурах.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/754412" frameborder="0"></iframe> Они взялись за руки: двух девочек нашли погибшими под окнами 17-этажки.Анна ПАШАГИНА

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