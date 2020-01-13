«Оставили записки в своих куртках»: в Новосибирске школьницы покончили с собой, взявшись за руки
В Новосибирске тела двух подружек-школьниц нашли под окнами «свечки» на Добролюбова, 162/1. Одна из девочек жила в этой высотке вместе со своей бабушкой. 13 января к ней в гости пришла знакомая. Через какое-то время их, в зимней одежде, уже под окнами нашли прохожие. Взрослые вызвали «Скорую», но спасать уже было некого — дети были мертвы.
Обе учились в восьмом классе, старшей 15, младшей — 14 лет. Пока врачи отпаивали бабушку одной из девочек валерьянкой, следователи изучали место происшествия. Как стало известно КП-Новосибирск, в куртках у девчонок нашли записки.
— Там все из серии: «У меня сплошные проблемы, простите, всех люблю и целую», — рассказали КП-Новосибирск знакомые школьниц. А очевидцы добавили, что перед тем, как покончить с собой, школьницы взялись за руки.
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Школьные подруги уже оправдывают девчонок, пишут в комментариях в соцсетях:
— Я понимаю, что из любой ситуации есть выход. Но они не смогли по другому, у них не было поддержки, которая зачастую так нужна, — написала одна из девочек.
Напомним, это не первый случай подросткового суицида в Новосибирске. Зимой в туалете школы на ОбьГэСе покончила с собой ученица 10-класса. Девочка оставила прощальное послание на своей страничке во «Вконтакте», она ее вела от мужского имени. Следом в Первомайском районе покончила с собой пятиклассница. Девочка наложила на себя руки, пока ее мама была на родительском собрании в школе. Она также была зарегистрирована в соцсетях под мужским именем. — Стены комнаты были увешаны плакатами, где целовались девочки. Также была ЛГБТ-символика, — рассказал тогда КП-Новосибирск источник в силовых структурах.
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ИСТОЧНИК KP.RU