Мама нашла мертвым сына-школьника за обеденным столом: ребенка могли сгубить новые наркотики

ЧП произошло в новосибирском карьере Мочище. Женщина нашла мертвым своего сына-семиклассника. Она пришла домой рано утром со смены, и обнаружила его за обеденным столом.

- Он как сидел за столом, ел, когда она уходила, в такой же позе она его нашла мертвым, когда вернулась, - рассказал КП-Новосибирск источник в силовых структурах.

По родительским чатам тут же прошел шум, что 13-летний мальчик стал жертвой новых наркотиков - снюсов.

- Они хуже спайсов! Это такая бумажка, пропитанная никотином, причем там его лошадиная доза, - рассказывают взрослые.

Но пока эту версию не подтверждают следователи. Также ее опровергают в школе.

- У мальчика снюсов никаких не нашли, может, у него вообще проблемы с сердцем были, - прокомментировали КП-Новосибирск в учебном заведении.

Однако, журналистам КП-Новосибирск удалось выяснить, что подросток действительно страдал зависимостью: был пойман на токсикомании, нюхал бензин.

- Семья неполная, родители в разводе. Мама переехала в Россию из Узбекистана, работала посменно, тянула сына, - рассказывают правоохранители, добавляя, что в Мочище семья стала жить с этого лета.

В СКР сейчас проводят проверку, дело пока не возбуждено, потому что не понятно, из-за чего умер школьник.

- Назначена судебно-медицинская экспертиза, - прокомментировал КП-Новосибирск Дмитрий Чечулин, представитель регионального СКР.

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