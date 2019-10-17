2019-10-17T09:33:20+03:00
Происшествия

Прокуратура проверит школу в связи с самоубийством девочки в Новосибирске

Школьники говорят, что девочка еще была жива, когда ее увидели, но спасти ученицу уже не удалось
Вадим АЛЕКСЕЕВ
Поделиться:
Школу проверит прокуратура.Школу проверит прокуратура.Фото: Татьяна СОЛОВОВА
Изменить размер текста:

Прокурор Советского района Новосибирска объявил о проверке в связи со смертью школьницы. Девочку, которая покончила с собой, через открытую дверь туалета увидели ученики школы №112.

По словам некоторых воспитанников школы (эти данные еще не подтвердили медики), девочка еще была жива, и врачи пытались ее реанимировать.

Нет ли среди взрослых виновных в гибели ученицы - выяснит прокуратура. Сотрудники ведомства проверят, не было ли нарушений закона со стороны школы, других органов и лиц. Об этом КП-Новосибирск сообщил старший помощник прокурора области Дмитрий Лямкин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24