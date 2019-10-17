Прокуратура проверит школу в связи с самоубийством девочки в Новосибирске

СЕГОДНЯ 09:31 2019-10-17T09:33:20+03:00

Школьники говорят, что девочка еще была жива, когда ее увидели, но спасти ученицу уже не удалось

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Прокурор Советского района Новосибирска объявил о проверке в связи со смертью школьницы. Девочку, которая покончила с собой, через открытую дверь туалета увидели ученики школы №112.

По словам некоторых воспитанников школы (эти данные еще не подтвердили медики), девочка еще была жива, и врачи пытались ее реанимировать.

Нет ли среди взрослых виновных в гибели ученицы - выяснит прокуратура. Сотрудники ведомства проверят, не было ли нарушений закона со стороны школы, других органов и лиц. Об этом КП-Новосибирск сообщил старший помощник прокурора области Дмитрий Лямкин.

ИСТОЧНИК KP.RU