Прокуратура проверит школу в связи с самоубийством девочки в Новосибирске
Прокурор Советского района Новосибирска объявил о проверке в связи со смертью школьницы. Девочку, которая покончила с собой, через открытую дверь туалета увидели ученики школы №112.
По словам некоторых воспитанников школы (эти данные еще не подтвердили медики), девочка еще была жива, и врачи пытались ее реанимировать.
Нет ли среди взрослых виновных в гибели ученицы - выяснит прокуратура. Сотрудники ведомства проверят, не было ли нарушений закона со стороны школы, других органов и лиц. Об этом КП-Новосибирск сообщил старший помощник прокурора области Дмитрий Лямкин.
ИСТОЧНИК KP.RU