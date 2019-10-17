«Это конец»: десятиклассница, найденная мертвой в туалете, оставила прощальный пост в соцсетях

ЧП случилось в первую смену в новосибирской школе № 112. Десятиклассница Алина Иванова (имя и фамилия изменены — Ред.) была новенькой в классе. После первого урока девочка ушла в туалет, больше живой ее не видели.

ДЕТИ ПОДУМАЛИ, ЧТО ЭТО ПРАНК

На тело девочки в школьном туалете сначала наткнулась пятиклассница Аня (имя изменено — Ред.). Сначала не поверила, что перед ней мертвый человек.

— Подумала, что это какой-то прикол, пранк, — рассказала КП-Новосибирск Аня.

Когда дошло, что это не розыгрыш, школьница набрала своих родителей, потом побежали звать на помощь учителей. Алина была еще жива, говорят, дышала, но откачать ребенка не смогли.

— Там (возле туалета — Ред.) на лестнице и этаже уже была толпа детей, учителя начали нас распихивать, освобождая проход для врачей, — рассказала КП-Новосибирск одна из школьниц. — Они поднялись по лестнице, мы видели, как они пытались спасти девочку.

Она еще живая была, хоть и не дышала. Ей вставляли трубки в горло, но откачать не получилось — девочка умерла.

Врачи пытались откачать школьницу, но не смогли.Фото: Алена МАРТЫНОВА

В школе быстро свернули уроки, детей сначала собрали в актовом зале, а потом распустили по домам.

ВЕРСИИ: ОТ НЕСЧАСТНОЙ ЛЮБВИ ДО СТРОГИХ УЧИТЕЛЕЙ

Что же стало причиной самоубийства? Сейчас это выясняют следователи, в СКР возбудили уголовное дело. Дети накидывают сразу несколько версий:

«У нее уже была попытка самоубийства» - правоохранители выясняют причины смерти школьницы в Новосибирске. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM) 00:00 00:00

— Она встречалась с мальчиком, недавно рассталась и теперь многие думают, что Алина пошла на такой шаг из-за разбитых чувств.

— Мой друг говорит, у нее были сложные отношения с родителями, — рассказал другой ребенок.

— Недавно на нее накричала учительница прямо во время урока. Может быть, все это вместе накопилось, — предполагает один из школьников.

— Видели, как она с первого урока бежала в слезах с первого этажа на третий в туалет. Кто-то ее обидел, — добавляют деталей очевидцы.

После ЧП уроки отменили, детей распустили по домам.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Другие дети сообщают, что девочка была странной, немного неуравновешенной, в школу №112 она перешла недавно, проучилась всего 2 месяца, а на прошлом месте учебы часто не появлялась на уроках и тоже пыталась свести счеты с жизнью. Но источник из надзорных структур рассказал КП-Новосибирск прямо противоположные вещи, что ребенок как раз был из нормальной семьи, самый обыкновенный подросток:

— Девочка только недавно стала учиться в школе №112. Причина перевода банальная — родители купили квартиру и переехали, никаких

конфликтов в предыдущей школе у ребенка не было. Ранее она обучалась в Сибирском кадетском корпусе. Семья благополучная. Никаких предпосылок к беде не было. Девочка активно участвовала во всех школьных мероприятиях, учителя ей были довольны. Все в шоке, что это произошло.

«ПРОИЗОШЛА СМЕРТЬ»

И все-таки Алина выделялась среди сверстниц. В соцсетях зарегистрирована под мужским именем — «Матвей Достоевский». Вместо аватарки — нарисованная морда чудища. Картинки на страничке — с одной стороны типичные для подростков — аниме, сердечки с котятами, с другой, много трэша и картинок с сексуальным подтекстом. Слишком много.

К самоубийству Алина будто готовилась. На той же страничке в соцсетях в 7.45 написала «Это конец». Поменяла статус во «Вконтакте» на *произошла смерть*.

Страница школьницы в соцсетях и ее последняя запись: "Это конец".Фото: СОЦСЕТИ

Не исключено, что девочкой могли манипулировать через интернет и те же соцсети. Кстати, новосибирские полицейские не так давно разоблачили очередной «Синий кит», который готовил самоубийства подростков по всей стране. Может, и в этой истории не обошлось без смертельной игры?

КП-Новосибирск следит за ходом расследования этого дела. Если вам что-то известно об этой истории, напишите нам на редакционный Whatsapp +9231451103.

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