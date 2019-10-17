Несчастная любовь или неуравновешенная психика: почему погибла новосибирская десятиклассница

СЕГОДНЯ 08:37 2019-10-17T08:37:03+03:00

Источники КП-Новосибирск говорят, что ребенок уже пытался покончить с собой в четвертом классе

Изменить размер текста: A A

Десятиклассница из школы №102 была найдена погибшей сегодня в школьном туалете. Предположительно, подросток покончил с собой. По словам школьников, девочка недавно перешла в новую школу. Уже появляются версии от других учеников школы — что могло стать причиной возможного суицида.

— Изначально говорили о неразделенной любви, — говорит мама одной из учениц учебного заведения.

— Друг девочки рассказал, что у нее были сложные отношения с родителями, — сообщают другие школьники.

— Девочка вообще был странная, в своей школе она могла месяцами не появляться на занятиях. А в четвертом классе она уже пыталась совершить суицид, вовремя остановили, — говорит источник КП-Новосибирск.

Эти версии не проверены, следственное управление устанавливает причины смерти ребенка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Нашли тело в туалете. В Новосибирской школе погиб ребенок, предположительно это суицид (подробнее).

Следователи изучают условия жизни ребенка. По факту обнаружения тела десятиклассницы возбуждено уголовное дело (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU