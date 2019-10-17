«Какой ужас»: девочку нашли мертвой в школьном туалете
Утром в четверг, 17 октября, чстало известно о трагедии, которая произошла в новосибирской школе №112, что находится в Советском районе: там девочка совершила самоубийство.
- Это учащаяся 10-го класса, возле школы стоит полиция и «Скорая помощь». Всех детей отпустили домой - сообщается на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».
Пользователи соцсетей сейчас обсуждают произошедшее и соболезнуют родным девочки:
- Ни одни родители не заслужили такого горя.
- Мы не знаем когда может к любому человеку подступить дух отчаяния, после чего и случается подобное
- Боже! Ужас какой! Горе.
- Из-за предварительного эге повесилась. Мой ребенок учится в этой школе, - пишут сейчас в комментариях.
ИСТОЧНИК KP.RU