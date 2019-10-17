«Какой ужас»: девочку нашли мертвой в школьном туалете

СЕГОДНЯ 07:08 2019-10-17T07:08:20+03:00

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Утром в четверг, 17 октября, чстало известно о трагедии, которая произошла в новосибирской школе №112, что находится в Советском районе: там девочка совершила самоубийство.

- Это учащаяся 10-го класса, возле школы стоит полиция и «Скорая помощь». Всех детей отпустили домой - сообщается на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

Пользователи соцсетей сейчас обсуждают произошедшее и соболезнуют родным девочки:

- Ни одни родители не заслужили такого горя.

- Мы не знаем когда может к любому человеку подступить дух отчаяния, после чего и случается подобное

- Боже! Ужас какой! Горе.

- Из-за предварительного эге повесилась. Мой ребенок учится в этой школе, - пишут сейчас в комментариях.

ИСТОЧНИК KP.RU