Новосибирские следователи возбудили дело после обнаружения тела десятиклассницы в школьном туалете
Как сообщили в следственном комитете по Новосибирской области, сейчас следователи устанавливают детали происшествия, в частности условия жизни подростка.
- Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет установлена причина смерти девочки, - уточняют в следственном управлении Новосибирской области.
Напомним, сегодня утром, 17 октября, стало известно о трагедии, которая произошла в новосибирской школе №112, которая находится в Советском районе. Тело десятиклассницы нашли в школьном туалете. Школьников отпустили домой, причины происшествия выясняются.
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ИСТОЧНИК KP.RU