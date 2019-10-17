2019-10-17T08:06:46+03:00
Происшествия

Новосибирские следователи возбудили дело после обнаружения тела десятиклассницы в школьном туалете

На месте ЧП работают следователи
Ульяна ДЖАНКОВА
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Следственное управление возбудило дело по факту смерти девочки.Следственное управление возбудило дело по факту смерти девочки.Фото: Евгения ГРЕБЕНИК
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Как сообщили в следственном комитете по Новосибирской области, сейчас следователи устанавливают детали происшествия, в частности условия жизни подростка.

- Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет установлена причина смерти девочки, - уточняют в следственном управлении Новосибирской области.

Напомним, сегодня утром, 17 октября, стало известно о трагедии, которая произошла в новосибирской школе №112, которая находится в Советском районе. Тело десятиклассницы нашли в школьном туалете. Школьников отпустили домой, причины происшествия выясняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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