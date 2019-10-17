«Не сложились отношения с мальчиками, была в депрессии»: психоаналитик проанализировал соцсети погибшей школьницы

Эта новость потрясла всю школу и весь город: в Новосибирске в школьном туалете нашли мертвой ученицу. Десятиклассница покончила с собой. Девочка была новенькой. Взрослые говорят — из хорошей семьи, конфликтов ни с кем не было. Дети рассказывают о другом: возможно, несчастная любовь и недопонимание со взрослыми. Так что же заставило с виду благополучного подростка пойти на такой шаг?

По просьбе КП-Новосибирск психоаналитик Константин Зубахин проанализировал профиль девочки в соцсетях. Напомним, там она была зарегистрирована под мужским именем — Матвей Достоевский.

— На мой взгляд, ситуация прозрачная. У девочки, видимо, была несчастная любовь, на почве которой развилась глубокая депрессия, — рассказал КП-Новосибирск Зубахин. — Профиль девочки «кричит» безысходностью, ощущение, что подросток столкнулся с ситуацией, из которой не видел иного выхода, — отмечает эксперт.

По словам психоаналитика, депрессия — это бомба замедленного действия, в течение длительного времени у человека копятся негативные эмоции, в такой ситуации все что угодно может послужить детонатором, даже любое резко сказанное слово.

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— У девочки в соцсети есть запись от 30 августа, под постом она прикрепила песню, в которой говорится о разочаровании в любви. На эту запись близким стоило бы обратить внимание, — считает эксперт. — Очень специфическая композиция. Наверняка были еще какие-то «звоночки». Окружающие люди невнимательны, не заметили этого. Если вся ситуация произошла летом, то человек уже как минимум два месяца находился в угнетенном состоянии.

Один из последних постов - к нему школьница прикрепила песню "Суицидальная".Фото: СОЦСЕТИ

Психоаналитик говорит, что если ребенок пребывает определенное время в плохом настроении и стремится уединится — это первый сигнал. Зубахин отмечает, что как правило родители, задавая вопрос все ли у тебя хорошо, на подсознательном уровне хотят услышать положительный ответ, а не прояснить ситуацию. Это защитная реакция.

А вот слова песни, на которые обращает внимание психоаналитик:

«Как мир жесток, любви окончен срок, и как мне дальше жить, исчезли миражи, сколько лжи, холодной лжи, я покинута, за что? Скажи». Далее по тексту говорится о способах самоубийства.

Кстати, Зубахин обращает, что даже, если у девочки накануне был конфликт с учителем или одноклассниками, ни в коем случае не обвинять их.

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— Учитель не может контролировать эмоциональное состояние ученика, ему просто может не хватить знаний. И конфликт, если и случился, то как раз из-за эмоционального состояния девочки, у которой накопились негативные эмоции, — говорит Зубахин.

Добавим, что в СКР возбудили в уголовное дело, а в прокуратуре начали проверку в школе. Силовики считают, что ребенка могли подтолкнуть к самоубийству. Также не исключено, что девочкой могли манипулировать через соцсети — группы, подобные «Синему киту».

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