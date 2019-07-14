«По всей России готовились массовые самоубийства подростков»: под Новосибирском задержали куратора нового «Синего кита»

В городе Бердске, что под Новосибирском, задержали 21-летнюю девушку, ее подозревают в подготовке детей к самоубийству. Как стало известно КП-Новосибирск, сибирячка курировала группу, которая была аналогом «Синего кита».

— В ее гаджетах нашли сообщения. Там переписка с тремя подростками из разных регионов России, — рассказал КП-Новосибирск источник в силовых структурах. — Она готовила детей к самоубийству. Был некий час икс, когда все это должно было стать массовым явлением. В один из ближайших дней по всей России должны были пройти массовые самоубийства подростков. То есть по всей России они готовились. Но сеть, в которую заманили детей, вовремя вскрыли силовики.

КП-Новосибирск также стало известно, что у девушки изъяли телефон и ноутбук. Пока она не арестована.

Напомним, это не первое дело в Новосибирске, связанное с запрещенной группой в соцсети, которая готовила детей к роковому шагу. Так, два года назад через суд была закрыта подобная группа в Фейсбуке. В ней состояли около 300 подростков. На суде показания давала одна из участниц. Она рассказала, что одно из первых заданий было «нарисовать на руке синего кита и отправить фотографию с доказательством администраторам». Далее задания уже шли более жесткие.

Такие картинки популярны в так называемых "группах смерти". Подростков специально будят рано утром, чтобы они - сонные - не могли адекватно оценивать задания кураторов.Фото: СОЦСЕТИ

— Суд удовлетворил заявление прокурора Железнодорожного района, который призывал закрыть эту «группу смерти». Контент был признан информацией, запрещенной к распространению в России, — рассказывал КП-Новосибирск Дмитрий Лямкин, представитель прокуратуры Новосибирской области.

КОНКРЕТНО

Что грозит кураторам «групп смерти»?

Против жительницы Бердска будет возбуждено уголовное дело статье 110.1 УК РФ «Склонение к совершению самоубийства в отношении несовершеннолетнего». Закон предусматривает за это принудительные работы до четырех лет, либо лишение свободы на тот же срок.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

У так называемых «групп смерти» в соцсети «Вконтакте» было множество имен. «Синий кит», «Море китов», «Тихий дом», «F57». Но суть одна и та же. Подросткам дают опасные задания, связанные с членовредительством, а финальным этапом является самоубийство.

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