«Мать, закрой рот, я сдохнуть хочу!»: обида на родителей могла подтолкнуть десятиклассницу к гибели

В четверг десятиклассники новосибирской школы № 112 учились со второго урока. 15-летняя Алина Иванова* пришла пораньше. Задолго до звонка девочка поднялась на третий этаж, зашла в туалет, и больше ее живой не видели.

Пятиклассница, которая открыла кабинку и наткнулась на тело, сначала даже не поверила:

- Думала, это пранк (на молодежном языке - розыгрыш. - Прим. ред.), не сразу сообразила, что взрослых надо звать, - поделилась с нами девочка.

Новость тут же появилась в городских пабликах, и народ зашумел:

- Довели детей своим ЕГЭ!

Но учеба в данной истории оказалась ни при чем. Ответы на вопрос о том, почему она не хочет жить, Алина оставила в соцсетях.

Пост-признание школьницы в соцсетях. Фото: «Плохие новости».

«НАДО ДУМАТЬ ТОЛЬКО ОБ УЧЕБЕ»

За несколько месяцев до гибели школьница, которая была зарегистрирована в соцсети «ВКонтакте» под мужским именем Матвей Достоевский, разоткровенничалась в одном из сообщений.

- Мои родители - гомофобы, - так начинался пост.

Девочка рассказывала, что живет с мамой и отчимом. Именно с последним Алина связывала все свои несчастья. Часто наказывал, не понимал, все запрещал. Первая влюбленность, по словам школьницы, обернулась кошмаром и семейным скандалом.

- Мне нравился один мальчик. Мама об этом узнала, рассказала отчиму, мне устроили промывку мозгов на весь вечер, - пишет девочка. - Что, мол, я маленькая для симпатий, надо думать только об учебе, что отчим придет и порешит там всех. В итоге запугали меня, и я боялась к этому мальчику просто подойти. Мне тогда было 12 лет.

Знакомые семьи подтверждают: родители действительно воспитывали дочку в строгости. А тут еще детская ревность: четыре года назад у мамы и отчима появился общий ребенок - Алинин брат. Девочка пыталась бунтовать. Увлекалась ролевыми играми, аниме, рисованием. Хотела ходить на тусовки с ребятами постарше. Но никуда не отпускали. Вместо этого - академия благородных девиц при кадетском корпусе.

Девочка вела страницу от имени парня.

«СИЖУ ДОМА, ПЕРЕПИСЫВАЮСЬ КРУГЛЫЕ СУТКИ»

- Потом как-то все закрутилось, что я поняла, что с подружкой лучше, однако родители этого не одобрили, - продолжает школьница.

Взрослые узнали про девчачьи шуры-муры, посмотрев страничку дочки в соцсети. Тогда Алина была зарегистрирована под своим именем. Мама пришла в ужас, перечитав переписку с подружкой. Страницу велела удалить, контакты в телефоне - тоже. С тех пор девочка и сидела в интернете под вымышленным именем Матвей - пряталась под этим ником от родителей.

- Три года скрываюсь, - признается школьница. - У меня, кстати, телефон с выходом в интернет только в этом году появился. В итоге осталась я одинокая - с учебниками и пустотой внутри. Гулять меня пускали редко, сейчас так вообще никуда. Поэтому сижу дома и переписываюсь круглые сутки, стараясь восполнять то, что могла бы получать, если бы все сложилось иначе.

«ХОТЬ БЫ МЕНЯ МАШИНА СБИЛА»

В этом году девочку перевели в обычную школу: родители строят коттедж неподалеку. Новенькая с классом не конфликтовала, но и душой компании не была. Тесно общалась лишь с одной с девочкой. Накануне трагедии Алина решила сбежать из дома. Пока мама ее искала, записывала сообщения и отправляла друзьям по переписке в интернете.

- Ребята, я задыхаюсь. Мне надо бежать… Ребята, я реально задыхаюсь, мне воздуха не хватает, мне дышать больно… Хоть бы меня машина сбила… Я правда сейчас умру, боже мой (плачет. - Прим. ред.). Я много бегала. Мне больно, мне больно, мне больно… Пойду сломаю ногу, и меня собьет машина. Мать, заткнись, закрой рот, я сдохнуть хочу, хватит мне писать, - со злостью говорит школьница. И даже сложно представить, что испытает мама девочки, услышав эти аудиосообщения. Жестокими бывают не только родители...

Школьница еще летом «предупреждала» о своем суициде, но никто не понял. Подробности трагедии – на Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

Похоже, домой в ту ночь старшеклассница все-таки вернулась. Какой был разговор с родителями, можно представить. А наутро пришла в школу - ко второму уроку.

Одноклассники видели, что Алина вместе с подружкой сидела на лестнице. Девчонки были в слезах. Взрослые, видимо, не заметили. А сверстники не придали значения.

- Думал, может, их с урока выгнали, - рассказал «КП» один из мальчишек-старшеклассников.

Перед звонком по школе пошел шепот. В туалете нашли мертвую ученицу. Целый день про Алину гудел весь интернет. А фейковая страничка в соцсети «ВКонтакте», у которой было всего 37 друзей, тут же обрела сотни подписчиков и тысячи лайков. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». Только кого судить? Неужели родителей?..

* Имя и фамилия изменены.

После ЧП в школе находились полицейские и медики.Фото: Алена МАРТЫНОВА

ВОПРОС-ОТВЕТ: КАКИЕ ОШИБКИ ДОПУСКАЮТ РОДИТЕЛИ

Какие ошибки допускают родители?

Психолог Роман Демьянчук по просьбе «КП» прочитал письмо, которое девочка оставила в соцсетях за несколько месяцев до суицида. Наш эксперт объяснил, какие потенциальные ошибки могли совершить родители школьницы и как в подобных случаях стоит поступать взрослым. Роман заранее делает оговорку, что мы опираемся только на сообщения ребенка - возможно, не видим всю картину. Однако кое-какие выводы уже можно сделать.

- Девочке в 12 лет запретили встречаться с мальчиком. Возможно, он был старше, поэтому родители перестраховались. Но правильно ли поступили?

- Как только у ребенка начинается гормональная перестройка организма, возникает интерес к противоположному полу. Ничего плохого в детской влюбленности нет. Нельзя обесценивать ее, говорить, что это ерунда, как в данном случае, что «школьная любовь долго не живет, вырастешь - встретишь другого». Дети в это не верят. Подобными словами вы можете кардинально испортить отношения с ребенком…

«У нее уже была попытка самоубийства» - правоохранители выясняют причины смерти школьницы в Новосибирске. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM) 00:00 00:00

- Что, видимо, и произошло. Но потом школьница пишет, что ей стали нравиться девочки. Тут-то как реагировать?

- В этом возрасте часто возникают фантазии и интересы, связанные с поиском гендерной идентичности: к какому полу я отношусь? Тут необходимо просто понять, что является источником интереса. Подросток посмотрел на эту тему фильм, прочитал книжку или начитался в соцсетях каких-то групп? Бывает, что всплеск интереса сами дети воспринимают за то, что с ним происходит. Родителям надо было деликатно поговорить с дочерью, чтобы понять, как действовать дальше. Если есть задача корректировки, закрепления гендерной идентичности, то обратиться к специалисту - психологу.

- Родители решили «лечить» это удалением из соцсетей. Насколько хорош такой метод?

- Жесткий запрет - не всегда действенная мера. В данном случае девочка создала другой аккаунт. И потом… как сегодня запретить интернет? Он же везде. А ребенка заставляют испытывать комплекс вины, когда он выходит в Сеть, ведь он нарушает запрет. Надо понимать, почему соцсети для подростка - это важно. Он часто уходит в виртуальный мир, потому что не хватает реального общения, в том числе в семье. Также нет общения во дворе, люди перестали ходить друг к другу в гости - все это заменили соцсети. Дружите с ребенком в социальных сетях и не запрещайте ему там появляться. Если увидели, что он подписан на какие-то нехорошие, странные группы, лучше пообщайтесь с ребенком, узнайте, как он там оказался, какова степень его интереса. Вы уже получили то, что надо: информацию, которая требует бдительности. У вас есть возможность повлиять на ситуацию. Пообщайтесь с учителями и подключите специалистов. Если же все очень серьезно, например, подросток попал в деструктивную группу, такую как «Синий кит», конечно, надо брать быка за рога, обрезать интернет и бежать к психологам.

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