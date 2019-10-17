«Хоть бы меня машина сбила. Как же мне больно!»: опубликованы последние аудиосообщения погибшей школьницы

В пабликах опубликовали предположительно последние аудиосообщения новосибирской десятиклассницы, тело которой сегодня было найдено в школьном туалете. Девочка покончила с собой. Судя по аудио, которое она записывала и отправляла друзьям накануне трагедии, у нее не ладились отношения с родителями. И она попыталась сбежать из дома.

— Ребята, я задыхаюсь. Мне надо бежать, — говорит на аудио школьница. — Ребята, я реально задыхаюсь, мне воздуха не хватает, мне дышать больно. Хоть бы меня машина сбила. Я правда сейчас умру, боже мой (плачет — Ред.). Я много бегала. Мне больно, мне больно, мне больно. Пойду сломаю ногу, и меня собьет машина. Мать, заткнись, закрой рот, я сдохнуть хочу, хватит мне писать.

«У нее уже была попытка самоубийства» - правоохранители выясняют причины смерти школьницы в Новосибирске. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM) 00:00 00:00

Видимо, мама пыталась девочку вернуть домой. Видео с записью опубликовано на портале RT.

Напомним, сегодня утром после первого урока школьница зашла в туалет, больше ее живой никто не видел. Друзья говорят, что девочка была не уровновешенна психически, предполагают, что тяжело переживала любовную историю, плюс ко всему не ладились отношения в семье. О том, что у девочки были проблемы с противоположным полом, заявил КП-Новосибирск и психоаналитик Констатин Зубахин.

Школьница еще летом «предупреждала» о своем суициде, но никто не понял. Подробности трагедии – на Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

— На мой взгляд, ситуация прозрачная. У девочки, видимо, была несчастная любовь, на почве которой развилась глубокая депрессия, — рассказал КП-Новосибирск Зубахин.

При этом Зубахин попросил не винить в гибели девочки учителей или друзей, если с ними были у нее недавние конфликты. Это могло стать скорее спусковым крючком, чем реальной причиной самоубийства.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/738365" frameborder="0"></iframe> Последние слова десятиклассницы, покончившей с собой в школьном туалете.

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