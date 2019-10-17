«Пришла в школу с веревкой, плакала»: стало известно, как прошли последние минуты жизни умершей десятиклассницы

Трагедия в школе №112 произошла после первого урока: именно тогда на перемене пятиклассница обнаружила в туалете мертвую девочку. Что толкнуло на отчаянный шаг десятиклассницу, предстоит разбираться следователям. А корреспондентам КП-Новосибирск удалось пообщаться с родителями одноклассников и узнать о последних минутах ее жизни.

На месте работали полицейские, следователи и медики.Фото: Алена МАРТЫНОВА

«ОТСТАНЬ ОТ НАС!»

- Эта девочка училась с нашими детьми в 4 и 5 классе, а потом родители перевели ее в другую школу. А в 10 они вернулись, - рассказали КП-Новосибирск родители. – Попытки суицида у нее были в четвертом классе, причем опять же в школе...

- Как думаете, что послужило причиной трагедии?

- У девочки была полная семья: мама, папа, младший брат. Но она постоянно ругалась с родными: они ей многое запрещали – сидеть в интернете, краситься. И на фоне этого все и случилось…

«У нее уже была попытка самоубийства» - правоохранители выясняют причины смерти школьницы в Новосибирске. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM) 00:00 00:00

- В классе к ней как относились?

- Ребятишки с ней все нормально общались: никаких конфликтов у нее не было! Училась она средне.

- Что сегодня происходило в школе?

- Занятия у нашего класса начинались со второго урока, но эта девочка вместе со своей подружкой-одноклассницей пришла к первому. Она точна знала, что сегодня сделает, потому что принесла красную веревку. Вместе с подружкой они сидели в коридоре и вдвоем плакали. И к ним подошел мальчик-одноклассник, спросил «Что случилось?». Они отмахнулись: «Отстань».После этого девочки пошли в туалет...

Девочка оставила прощальное послание в соцсетях. Фото: соцсети.

«Я ТАК БОЛЬШЕ НЕ МОГУ!»

- То есть школьница покончила с собой на глазах у подруги?

- Да! Подружка пыталась образумить ее, говорила: «Что ты делаешь? Не надо!». А девочка ей сказала: «Я больше так не могу!». И все… Сейчас подружка умершей девочки вся в слезах, плачет и плачет…

Тем временем, источник, близкий к следствию, характеризует семью девочки как благополучную:

- С 1 по 3 класс девочка училась в школе Калининского района: там же мама преподавала у нее английский язык. Девочка хорошо училась. Потом мама девочки устроила свою личную жизнь: после развода вышла замуж, и они переехали на территорию Советского района – по месту жительства ее второго мужа. Девочка пришла учиться в школу №112: там она училась по 6 класс. Потом семья снова переехала, и дочку определили в кадетский корпус. Потом они купили земельный участок рядом с Советским районом и начали строить коттедж. Сейчас пока идёт стройка они живут в арендованной квартире. И девочку перевели обратно в школу №112: там как раз училась подружка девочки…

Школьница еще летом «предупреждала» о своем суициде, но никто не понял. Подробности трагедии – на Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

- Был ли в семье конфликт?

- Мама девочки была очень требовательной: говорят, школьница должна была уделять много внимания младшему брату. Из-за этого были споры… А вообще мама работает в правовом управлении на заводе, отчим – на стройке. Семья благополучная, все у них было хорошо, в доме был порядок. Никаких наклонностей у нее не было…

Сейчас психологи работают с одноклассниками умершей девочки и родителями: дети были в шоке, и им понадобилась помощь специальных центров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это конец»: десятиклассница, найденная мертвой в туалете, оставила прощальный пост в соцсетях

Девочка была зарегистрирована во «Вконтакте» под мужским именем, но взрослые говорят, что не замечали у нее отклонений (подробнее).

Прокуратура проверит школу в связи с самоубийством девочки в Новосибирске

Прокурор Советского района Новосибирска объявил о проверке в связи со смертью школьницы. Девочку могли довести до самоубийства (подробнее).

Несчастная любовь или неуравновешенная психика: почему погибла новосибирская десятиклассница

По словам детей, девочка недавно перешла в новую школу. Уже появляются версии от других учеников школы — что могло стать причиной возможного суицида (подробнее).

«Хоть бы меня машина сбила. Как же мне больно!»: опубликованы последние аудиосообщения погибшей школьницы

Предположительно, девочка сбежала из дома. Пока ее искала мама, она записывала сообщения и отправляла своим друзьям (подробнее).