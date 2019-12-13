Школьник покончил с собой, когда его папе сказали об украденной на спор шоколадке

Трагедия в Ленинском районе Новосибирска произошла 10 декабря: 13-летний мальчик наложил на себя руки на балконе квартиры, где жил вместе со своей семьей. Как стало известно корреспондентам КП-Новосибирск, перед этим мальчик попался на воровстве шоколадки.

- Три мальчика из класса в магазине украли шоколадки: видимо, на спор. Родителей охрана магазина вызвала, - рассказал КП-Новосибирск источник. - Мальчик покончил с собой после профилактической беседы с отцом - это ежеминутное решение было, неспланированное.

Еще одна страшная деталь: ребенок наложил на себя руки, как только остался один в квартире:

- Пока папа мальчика пошел за младшим сыном в детский сад, ребенок совершил самоубийство на балконе, - описывает обстоятельство произошедшего источник.

Корреспонденты КП-Новосибирск направили запросы в полицию и Следственный комитет, но оперативно получить ответы не получилось

«Комсомолка» следит за ходом расследования.

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

«Для него наказание казалось страшнее самоубийства»

О погибшем школьнике все знакомые в голос говорят одно: хороший мальчишка, занимался тхэквондо, увлекался музыкой, играл на гитаре. Что могло толкнуть ребенка на отчаянный шаг, мы попросили объяснить клинического психолога Ирину Коржаеву.

- Скорее всего, у школьника были строгие родители, и возможное наказание казалось ему страшнее, чем самоубийство. В этом возрасте у детей сильные эмоции и воображение, и, скорее всего, он нарисовал для себя страшную картину, - считает Ирина, и дает совет всем родителям: - Очень важно постоянно говорить детям, что в любой ситуации они могут обращаться к своим родителям, что им всегда помогут.

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