2020-01-13T21:33:24+03:00
Происшествия

«Упаковки от снюсов, тетрадки» - что нашли в вещах погибших новосибирских школьниц

При этом друзья девочек твердят, что наркотиками те не увлекались, только курили электронные сигареты
Татьяна СОЛОВОВАНикита МАНЬКО
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Тела девочек пролежали у высотки до позднего вечера.Тела девочек пролежали у высотки до позднего вечера.Фото: Никита МАНЬКО
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Стали известны страшные подробности трагедии, которая произошла в доме №162/1 на улице Добролюбова накануне Старого Нового года в Новосибирске. Напомним, двух школьниц нашли около 16.00 мертвыми под окнами новостройки. Корреспонденты КП-Новосибирск побывали на месте происшествия и попытались разобраться в произошедшей трагедии.

Как стало известно, одна из девочек жила в этой высотке вместе со своей бабушкой. 13 января к ней в гости пришла знакомая. Через какое-то время их, в зимней одежде, уже под окнами нашли прохожие. Взрослые вызвали скорую, но спасать уже было некого — дети были мертвы.

Погибшие подростки учились в восьмом классе, старшей однокласснице было 15 лет, младшей едва исполнилось 14 лет. Старшая подружка вела дневник – следователи изъяли из её квартиры исписанные тетради и телефон. Как сообщил КП-Новосбирск источник в правоохранительных органах, также в квартире обнаружили пакетики из-под жевательных табачных смесей – так называемых снюсов.

Жуткая деталь - бабушка школьницы находилась в квартире в момент трагедии. После случившегося женщина впала в ступор и какое-то время едва могла отвечать на вопросы следователей, а после уехала в морг.

Ближайшие соседи семьи по площадке узнали о трагедии от следователей. Журналистам они признались, что практически не общались ни с погибшей девочкой, ни с её подругой, ни с бабушкой. Поэтому подтвердить или опровергнуть увлечение девочек снюсами не смогли. При этом друзья школьниц заверяют – к наркотикам погибшие подруги не имели никакого отношения.

- Снюс они не употребляли, максимум минифит парили - это электронная сигарета в виде флешки, - уверяет знакомая девочек. - Я летом с ними часто виделась: они были классными и отзывчивыми девчонками…

Корреспонденты КП-Новосибирск следят за ходом расследования.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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