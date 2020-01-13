2020-01-13T15:47:57+03:00
Происшествия

«Сегодня она улыбалась и даже меня обняла»: друзья рассказали о последних минутах жизни влюбленных школьниц из Новосибирска

Перед тем как покончить с собой, девочки попрощались с друзьями и написали предсмертные записки
Виктория МИНАЕВААнна ПАШАГИНА
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Катя была отличницей, жила с бабушкой. Что толкнуло девочку на суицид, пока не ясно.Катя была отличницей, жила с бабушкой. Что толкнуло девочку на суицид, пока не ясно.Фото: СОЦСЕТИ
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Друзья покончивших с собой в Новосибирске школьниц не понимают, почему девочки решились на суицид. По их словам, у подружек были романтические отношения друг с другом, но никто не запрещал им общаться. По крайней мере, в компании подростков о такой проблеме не знают.

— Катя* училась хорошо, была отличницей в школе, с бабушкой жила. У нее была девушка — Рая*, веселая такая, спортом занималась, что-то с драками связано. Одна из них в 9 училась, а другая в 8 классе, — рассказали КП-Новосибирск друзья девушки, которые приехали на место трагедии. — Они вместе гуляли, ходили, но не знаем, чтобы взрослые или кто-то им что-то запрещал.

«Девушки повреждали машины, участвовали в наркопритоне» - соседи пытаются понять причины гибели двух школьниц. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).

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По словам подруг школьниц, девочки, скорее всего, готовились уйти из жизни.

— Катя так сегодня вообще была какая-то очень жизнерадостная. Сегодня она улыбалась и даже меня обняла. Так прощалась, видимо, — рассказала одна из подруг погибших девочек.

Напомним, школьниц нашли возле многоэтажки на улице Добролюбова. По словам очевидцев, перед тем, как покончить с собой, школьницы взялись за руки. В куртках детей следователи обнаружили предсмертные записки.

*Имена детей изменены согласно требованиям законодательства.

Они взялись за руки: двух девочек нашли погибшими под окнами 17-этажки.Анна ПАШАГИНА

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ИСТОЧНИК KP.RU

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