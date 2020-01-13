«Сегодня она улыбалась и даже меня обняла»: друзья рассказали о последних минутах жизни влюбленных школьниц из Новосибирска
Друзья покончивших с собой в Новосибирске школьниц не понимают, почему девочки решились на суицид. По их словам, у подружек были романтические отношения друг с другом, но никто не запрещал им общаться. По крайней мере, в компании подростков о такой проблеме не знают.
— Катя* училась хорошо, была отличницей в школе, с бабушкой жила. У нее была девушка — Рая*, веселая такая, спортом занималась, что-то с драками связано. Одна из них в 9 училась, а другая в 8 классе, — рассказали КП-Новосибирск друзья девушки, которые приехали на место трагедии. — Они вместе гуляли, ходили, но не знаем, чтобы взрослые или кто-то им что-то запрещал.
«Девушки повреждали машины, участвовали в наркопритоне» - соседи пытаются понять причины гибели двух школьниц. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).
По словам подруг школьниц, девочки, скорее всего, готовились уйти из жизни.
— Катя так сегодня вообще была какая-то очень жизнерадостная. Сегодня она улыбалась и даже меня обняла. Так прощалась, видимо, — рассказала одна из подруг погибших девочек.
Напомним, школьниц нашли возле многоэтажки на улице Добролюбова. По словам очевидцев, перед тем, как покончить с собой, школьницы взялись за руки. В куртках детей следователи обнаружили предсмертные записки.
*Имена детей изменены согласно требованиям законодательства.
Они взялись за руки: двух девочек нашли погибшими под окнами 17-этажки.Анна ПАШАГИНА
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Оставили записки в своих куртках»: в Новосибирске школьницы покончили с собой, взявшись за руки
В Новосибирске тела двух подружек-школьниц нашли под окнами «свечки» на Добролюбова, 162/1. Одна из девочек жила в этой высотке вместе со своей бабушкой (подробнее).
«Я задыхаюсь, я хочу сдохнуть». В Сети появилось аудио предсмертных сообщений школьницы из Новосибирска
В последнее время Полина жаловалась друзьям, что ей очень плохо (подробнее)
Мама нашла мертвым сына-школьника за обеденным столом: ребенка могли сгубить новые наркотики
Следователи начали проверку, но просят не спешить с выводами (подробнее).
Школьник покончил с собой, когда его папе сказали об украденной на спор шоколадке
Ребенок наложил на себя руки на балконе, пока отец ушел в детский сад за младшим сыном (подробнее).
«Родители пытались ее спасти»: пятиклассница, покончившая с собой, состояла в «группе смерти»
Девочка попала туда, когда перестала ходить на карате из-за травмы спины (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU