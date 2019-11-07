«Родители пытались ее спасти»: пятиклассница, покончившая с собой, состояла в «группе смерти»

Стали известны причины гибели 11-летней школьницы в Первомайском районе Новосибирска. Напомним, мертвую девочку нашла ее мама, когда вернулась с родительского собрания. Друг Ани (имя ребенка изменено) рассказал, что происходило с ней перед трагедией.

— Аню я знаю уже почти пять лет: мы жили рядом, вместе ходили на секцию карате, — рассказывает парень. — Аня прозанималась два года, но потом врачи ей запретили: сначала обнаружили у нее проблемы с сердцем, а потом она сломала спину…

— Сильно Аня переживала из-за того, что не может заниматься карате?

— Да. Но потом у нее сменились увлечения: она стала ходить в спокойные кружки, плести фенечки. А после коротко подстриглась, связалась с плохой кампанией.

Друзья говорят, что Аня связалась с плохой компанией. Фото: соцсети.

— Что значит с плохой компанией?

— Она ездила с панками на концерты в центр Новосибирска, курила. И вообще вела себя как взрослая…

— А как родители реагировали? Отпустить одну девочку на концерт в 11 лет...

— Да она с детства боевой была: характер такой у нее был. Родители очень переживали, особенно когда она угодила в так называю «группу смерти» в соцсети. Она там состояла. Хотя у нее отличные мама с папой, старший брат, с которым они дружили…

В соцсетях девочка писала под чужим именем. Фото: соцсети.

— Ее пытались родные оттуда вытащить?

— Да все мы пытались помочь. У нее были все время попытки навредить себе. Был случай, что мы с компанией были на Монументе Славы, она увидела валяющееся стекло, подобрала его и сделала себе шрамы на руках. Мы ее еле остановили… Родители Ани, конечно, понимали, что с ней что-то творится! Пытались ее спасти. Просили меня помочь, просили приводить ее домой в 6 часов. Примерно неделю так продолжалось: думали, что все теперь в порядке. Ошиблись…

— Как считаете, из-за чего она могла покончить с собой?

— Аня рассказывала, что в школе над ней одноклассники издевались. Она ведь только в четвертом классе в другую школу перешла, была новенькой…

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