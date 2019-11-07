Пятиклассница покончила с собой, пока родители были на собрании в школе

В Новосибирске в Первомайском районе покончила с собой девочка, предположительный возраст ребенка 11 лет. Тело ребенка нашли напротив ДК «Железнодорожников». Об этом КП-Новосибирск сообщили проверенные источники. В следственном управлении Новосибирской области информацию о смерти ребенка подтвердили.

— По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства смерти ребенка, а также условия жизни.

Также источник уточнил, что по предварительным данным, суицид произошел не в стенах школы.

— Пока родители были на родительском собрании в школе, она покончила с собой, — рассказала КП-Новосибирск подруга девочки. — Вроде как произошло это из-за разногласий в семье, возможно, развода...

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Напомним, не так давно в Новосибирске, в районе ОбьГЭСа, в туалете школы покончила с собой ученица 10-класса. Девочка оставила печальное послание на своей страничке во «В контакте», а также рассказал до этого друзьям, что ее не понимают родители.

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