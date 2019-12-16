2019-12-17T15:10:10+03:00
Общество

Кто в итоге соврал? Школу признали невиновной в скандальном чаепитии с второклассницей

Мама школьницы пожаловалась, что девочку объявили изгоем. Прокуратура провела проверку, а корреспонденты КП-Новосибирск узнали ее результат
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Большая часть родителей утверждают, что девочка сидела за общим столом. Фото: личный архив.Большая часть родителей утверждают, что девочка сидела за общим столом. Фото: личный архив.
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История новосибирской второклассницы прогремела на всю Россию: мама ребенка заявила, что девочка стала изгоем в школе. Причем обвинила даже не детей, а других родителей.

Напомним, в школе № 183 проводили День картошки - такой праздник организовали родители. В программе: культурно-просветительская часть и чаепитие. Ирина - одна из мам - отказалась сдавать деньги. Мол, сборы проходят непрозрачно, чеков нет… Но отправила дочку со своими угощениями. А там, говорит, другие родители отсадили девочку от сверстников.

Та самая женщина, которую обвинили в травле ребенка. Фото: «Инцидент Новосибирск».

Та самая женщина, которую обвинили в травле ребенка. Фото: «Инцидент Новосибирск».

- Воспользовавшись тем, что школьница пришла на осенний праздник и чаепитие без матери, Евгения взяла ребенка за руку со словами: «Ты за общим столом сидеть и ничего кушать не будешь. Иди, садись там, где твои кексы, там и кушай». После этого девочка выбежала из-за стола и ушла рыдать в туалет, - такой рассказ о школьном инциденте разлетелся по интернет-пабликам.

Евгения - это мама-активистка. За нее (да и за учебное заведение) вступилась директор школы Наталья Пермякова.

- Сразу было организовано педагогическое расследование. Мнения родителей расходятся. Одни говорят, что ничего такого не было - девочку из-за стола никто не выгонял, никто за руки не брал. У мамы девочки другая информация, - прокомментировала Пермякова и объявила, что чаепития теперь запрещены.

«Не надо верить тому, что пишут в соцсетях» - директор школы прокомментировала скандал на чаепитии. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM)

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Зато праздник для девочки устроили общественники. Узнав о детской обиде, организовали развлекательную программу, угощения и сюрприз - видеообращение от кумира девчонок Егора Крида.

С одной стороны - внезапный бонус, с другой - новые проблемы.

- Дочь рассказала, что ее пнул одноклассник. Сделали рентген и зафиксировали в больнице сильный ушиб копчика. Врач запретила много сидеть и освободила от занятий, - поделилась с КП-Новосибирск мама школьницы, пояснив, что так сверстник отомстил за отмену чаепитий.

Для девочки общественники устраивали праздник. Фото: Никита МАНЬКО

Для девочки общественники устраивали праздник.Фото: Никита МАНЬКО

Разбираться в скандальной истории пришлось прокуратуре. И вот - проверка закончена.

- Конфликтная ситуация между родителями возникла в результате разногласий по поводу сбора денежных средств. Установлено, что он осуществлялся родителями по собственной инициативе, как физическими лицами. Нарушений в деятельности образовательной организации не выявлено, - пояснил КП-Новосибирск заместитель прокурора Кировского района Николай Кремлев.

А как же история с кексами и отсаженной от сверстников школьницы? Конфликты между физическими лицами прокуратура не разбирает (для этого есть полиция и другие ведомства). Однако, изучая финансовый вопрос, сотрудники общались с родителями. И фактических доказательств того, что второклассницу унижали, нет.

«Мать затравили, а другие молчат» - инцидент с чаепитием прокомментировала общественница, пережившая травлю дочери. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).

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- Большая часть родителей утверждают, что девочка сидела за общим столом, - говорит Кремлев.

Кто-то из участников истории определенно говорит неправду. Либо взрослые очевидцы, либо девочка, либо ее мама.

Кстати, отпал вопрос о травле девочки сверстниками. Юнец, из-за которого девочке пришлось идти в травму, обидел второклассницу не из-за отмены чаепитий. Сама Ирина призналась силовикам, что конфликт возник во время детской игры. Малышня повздорила из-за разночтений правил. Это не оправдывает драчуна, но меняет мотив.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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