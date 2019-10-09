Работники рынка, где прошли беспорядки со стрельбой, назвали конкретные имена рэкетиров

Новосибирцев кошмарит неприкрытый рэкет. Преступники запугивают, избивают, собирают дань... Им покровительствуют высокопоставленные персоны и правоохранители. Такова суть письма, пришедшего на адрес редакции КП-Новосибирск.

Хилок — так местные называют новосибирский рынок «Хилокский», прославился на всю страну. 7 октября он оказался в критичной близости к разборкам а-ля девяностые. Биты, звуки стрельбы, дым от полыхающей машины — все произошло на улице Малыгина, которая как раз граничит с рынком… Областной главк ошеломил невозмутимым заявлением: возбудили дело… о хулиганстве.

Во время беспорядков сгорел "Инфинити", который принадлежал группировке "Тамерлан".Фото: СОЦСЕТИ

Правда, спустя сутки (видимо, осознав абсурдность своего комментария) добавили статью о вымогательстве. Впрочем, возможно в органах давно знали о мафии, которой окутано окружение рынка.

В массовой драке участвовали более сотни человек.Фото: СОЦСЕТИ

«В 2019 году районе остановки «Магазин № 19», близ расположенных кафе, чайханах, находящихся в частном секторе на улице Хилокская, происходят бесконечные «сходки», «стрелки», «разборки», — говорится в письме, автором которого, полагаем мы, является администрация «хилка».

«Группировка требовала мзду с работников рынка» - разбираем причины массовой драки в Новосибирске. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

В Новосибирске каждый знает, что здешние рынки — исторически являлись кормушкой для криминала. Преступники, которые в свое время тиранили Гусинобродскую барахолку, еще сидят в тюрьмах. Правда, уже на свободе бывшие вице-мэр и советник губернатора Солодкины, которые верховодили новосибирским «спрутом».

История рэкета, оказывается, не исчерпана. Теперь, после закрытия «гусинки» — новые ЧП. Стрелки, что происходят рядом с Хилокским, «способствуют экстремистской и террористической деятельности таких группировок». Так говорится в письме.

«Стреляли минут 40, потом давай машину долбить» - очевидцы рассказали о разборках в районе Хилокского рынка. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM) 00:00 00:00

Если верить авторам, на аренде криминальных событий промышляет даже не одна ОПС — «Хвостовские» и, в больше степени — «Тамерлановцы».

Визитка некоего охранного предприятия "Тамерлан". Но работники рынка говорят, что это не охранники, а рэкетиры.Фото: СОЦСЕТИ

«Базируются на улице Малыгина города Новосибирска, на территории, прилегающей к мусорной свалке. По факту занимаются прямым вымогательством», — говорят о своих врагах авторы письма.

Вымогательство продолжается годами. Однажды — 22 июня 2018 года — между преступниками и официальной охраной случилась открытая война.

«Данные лица при выдворении с территории ЗАО «ТЦ Хилокский» оказали физическое сопротивление сотрудникам охранного предприятия ООО ОП «АРЧИ». В результате чего, пострадал старший смены — Макиенко Евгений Васильевич, которому при выходе ими были озвучены реальные угрозы о мести. 22 августа 2018 года эти угрозы были приведены в действие и конкретно исполнены. Несмотря на возбуждение уголовного дела, показания свидетелей, которые видели, как Макиенко избивали порядка 5 человек в масках, надетых на голову, это уголовно дело было незаконно прекращено», — написали авторы.

Собеседник КП-Новосибирск, который представляет Хилокский рынок, уверяет, что официальный персонал предприятия - под защитой охраны. А вот поставщики товаров на близлежащие территории - страдают от преступников.

- В том и дело, что рынок работает легально, и охрана не допускает вымогательства. Но на прилегающих территориях, где мелким предприятиям раздали земли, нет такого контроля, - пояснил собеседник издания. - События прошлого года - это пример того, что охранное предприятие защищает вверенную территорию.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/736466" frameborder="0"></iframe> «Вооруженная группировка Тамерлана несколько лет людей давит».

В письме есть конкретные имена тех, кто занимается рэкетом. Некие Рашид на «Тойоте Камри», Мага, который ездит на аналогичном автомобиле без номеров. Полные данные о предполагаемых преступниках редакция КП-Новосибирск готова передать службе внутренней безопасности МВД, которая, мы уверена, проявит должное внимание к нашей публикации и прекратит беспредел.

По мнению авторов письма, «Тамерлановцам» покровительствует конкуренты Хилокского рынка. В их числе, кстати, скандально известный Колмогоров — герой журналистского расследования КП-Новосибирск, арестованный по подозрению в тяжком преступлении, но вышедший на свободу без приговора.

Инфинити сгорела возле Малыгинского рынка, после пожара начались беспорядки.

Также авторы упоминают представителей новосибирских бизнес-элит, о которых также могут узнать из письма сотрудники силовых структур, которые обратятся в редакцию.

В потасовке на Малыгинском рынке участвовали несколько десятков человек.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

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