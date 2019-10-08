Шумиха важнее стрельбы? Кому выгодна массовая драка возле Хилокского рынка

В Новосибирске произошла массовая разборка со стрельбой, дымом и спецназом.

- Здесь вооруженная группировка Тамерлана несколько лет людей давит, грабит! После последнего грабежа, издевательства люди пришли, заявление написали в полицию. Еще четыре дня не прошло - Тамерлан приходит на автостоянку на улице Малыгина, и 15 автоматчиков стреляют в работающих, - мужчина с акцентом эмоционально комментирует видео.

В кадре - мигранты, полиция. Позади клубится жирный дым - видимо, догорает иномарка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/736466" frameborder="0"></iframe> «Вооруженная группировка Тамерлана несколько лет людей давит».

ВОССТАНИЕ ПРОТИВ ТОРГОВЦЕВ

Криминальная феерия а-ля девяностые разразилась недалеко от крупнейшего продуктового рынка в Новосибирске - Хилокского, к нему прилегает территория Малыгинского рынка, на котором не столько торгуют, сколько сортируют товар. Фуры с неликвидом заезжают на стоянку, и продавцы разбирают, что еще можно толкнуть в розницу.

«Группировка требовала мзду с работников рынка» - разбираем причины массовой драки в Новосибирске. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

- У торговцев здесь неофициальная сортировочная станция. Там стояли машины с продукцией-неликвидом, просрочкой, - рассказал КП-Новосибирск собеседник. - Землю контролировал местный «авторитет» по прозвищу Тамерлан. За пользование якобы его землей работники рынка платили деньги. Пока не произошло вот это восстание...

За поджог машины, похоже, никто не ответит.

Началось все с конфликта двух торговцев. Один заявил, что другой должен ему денег. Должник платить отказался, обиженный кредитор позвал на помощь «крышу» - Тамерлана и его войско. Те разобрались с дебитором лихо - кулаками и пинками. Избитый подтянул на помощь свою диаспору - граждан Узбекистана. Мигранты и так были недовольны, что отстегивают деньги Тамерлану, а тут еще их земляка унизили.

- Узбеки подожгли «Инфинити» Тамерлана. У Тамерлана свой ЧОП, за босса вступились его охранники с автоматами, начался замес, - говорит наш источник.

К месту массовой драки съехались сотрудники полиции и Росгвардии.

КРИМИНАЛЬНЫЙ МАРКЕТИНГ

Стенка на стенку столкнулись около 200 человек! В отдел полиции попало полсотни. Пока они могут отделаться легким испугом - в МВД возбудили дело о хулиганстве. Ведь в сухом остатке - ничего страшного. Все живы, пострадавших - пятеро.

По одной из версий, конфликт случился из-за местного «авторитета» по прозвищу Тамерлан, который владеет одноименной охранной фирмой.

Самая серьезная травма - сотрясение мозга. Есть еще сожженная машина, но ее к делу не пришьешь. Хозяин вряд ли пожалуется, поскольку не по понятиям у «ментов защиты просить». Но фактически силовики помогут ему сравнять счет с поджигателями. Они уже объявили профилактическую проверку на рынке.

- Плановая, - утверждают в пресс-службе областного главка.

В драке схлестнулись более сотни человек.

Понятно же, что случайное совпадение: только что мигранты чуть не устроили гражданскую войну в мегаполисе, а тут, оказывается, аккурат проверка пришла. В бронежилетах и масках. В Новосибирске, где азиатов больше, чем в Ташкенте, можно ожидать волну выдворений. Нелегалов, которых полицейские не замечали годами, сейчас наверняка обнаружат «в ходе четко спланированных оперативных мероприятий».

На следующий день после беспорядков на рынок пожаловал ОМОН. У торговцев стали проверять документы. Фото: «Инцидент Новосибирск»/vk.com/incident_nsk

Однако это все - рэкет, разборка, атака силовиков - может оказаться лишь вершиной огромного айсберга, внизу которого бизнес финансовых воротил. Несколько анонимных собеседников в органах власти связывают громкий скандал с провокацией конкурентов. Не беремся подписываться под этой версией, но, мол, скомпрометировать Хилокский рынок, возле которого прогремели выстрелы, пытается другой оптово-распределительный центр, который открылся совсем недавно. И якобы весь конфликт срежиссирован. Этакий криминально-боевой маркетинг. Креативно, современно, инновационно. Но с ноткой винтажа из девяностых.

Инфинити сгорела возле Малыгинского рынка, после пожара начались беспорядки.

Тем временем в соцсетях уже появляются объявления типа «Требуется ответственный повар-продавец, улица Малыгина». Полицейские, выходит, распугали мигрантов, которые вели торговлю. Плюс в обществе и в соцсетях вообще стали размышлять о том, зачем городу такой преступный анклав, как Хилокский рынок? Никто особо не вникает, что сами разборки были на территории рядом с ним, а не внутри...

В потасовке на Малыгинском рынке участвовали несколько десятков человек.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

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