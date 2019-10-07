«Стреляют, перекрыли дорогу»: сибиряки сообщают о беспорядках в районе Хилокского рынка

СЕГОДНЯ 11:22 2019-10-07T12:08:41+03:00

Они утверждают, что произошедшая там драка закончилась стрельбой

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Днем 7 октября жители Ленинского района были обеспокоены звуками выстрелов. В соцсетях очевидцы события пишут, что на территории Хилокского рынка, на улице Малыгина 9\1 произошла драка, которая переросла в стрельбу. На месте случившегося работает полиция.

— Блокируют выезды. Движение со стороны Станционной перекрыто от площади Энергетиков, — сообщает подписчик паблика «АСТ-54». — Экипажи ДПС перекрывают улицу Петухова.

Пользователи соцсетей отмечают, что подобные ситуации в нашем городе уже перестают становиться редкостью:

— Вот так и домой не доберешься.

— Снова какая-то стрельба в Ленинском районе. Сколько можно?

— Теперь еще и вся дорога перекрыта, — пишут люди.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области КП-Новосибирск сообщили, что информация по данному инциденту еще уточняется. Комсомольская правда следит за развитием событий.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="406" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/736275" frameborder="0"></iframe> Стрельба на Хилокскои рынке в Новосибирске.

ИСТОЧНИК KP.RU