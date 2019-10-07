«Стреляют, перекрыли дорогу»: сибиряки сообщают о беспорядках в районе Хилокского рынка
Днем 7 октября жители Ленинского района были обеспокоены звуками выстрелов. В соцсетях очевидцы события пишут, что на территории Хилокского рынка, на улице Малыгина 9\1 произошла драка, которая переросла в стрельбу. На месте случившегося работает полиция.
— Блокируют выезды. Движение со стороны Станционной перекрыто от площади Энергетиков, — сообщает подписчик паблика «АСТ-54». — Экипажи ДПС перекрывают улицу Петухова.
Пользователи соцсетей отмечают, что подобные ситуации в нашем городе уже перестают становиться редкостью:
— Вот так и домой не доберешься.
— Снова какая-то стрельба в Ленинском районе. Сколько можно?
— Теперь еще и вся дорога перекрыта, — пишут люди.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области КП-Новосибирск сообщили, что информация по данному инциденту еще уточняется. Комсомольская правда следит за развитием событий.
Стрельба на Хилокскои рынке в Новосибирске.
ИСТОЧНИК KP.RU