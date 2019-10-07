«Стрельба – это только начало»: пять торговцев пострадали в массовой драке на рынке

В Ленинском районе Новосибирска, недалеко от Малыгинского рынка, случилась массовая драка. Как говорят очевидцы, в ней участвовали несколько десятков человек, в основном местные рабочие и торговцы - граждане стран ближнего зарубежья. Вскоре после начала драки послышались выстрелы.

Местные торговцы бегают возле рынка, кидаются землей.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Чуть раньше в этом же районе, как сообщили местные паблики, сгорели два автомобиля - «Газель» и «Инфинити». Источники в правоохранительных органах сообщают, что причиной беспорядков могла стать сгоревшая дорогая иномарка. Между тем официальный комментарий из управления МВД Новосибирской области по поводу причины драки скупо ограничен формулировкой «бытовой конфликт».

- В 3 часа дня на улице Малыгина между двумя группами граждан произошел конфликт, предположительно, на бытовой почве. Сотрудники правоохранительных органов выясняют причины и обстоятельства произошедшего, - добавляют в ведомстве.

Инфинити сгорела возле Малыгинского рынка, после пожара начались беспорядки.

Главный врач станции скорой помощи Ирина Большакова рассказала о пострадавших:

- Обратились пять человек, трое из них с амбулаторными травмами оставлены на месте, двое - госпитализированы. У одного - травма глаза, у другого - сотрясение головного мозга, диагноз пока под вопросом. На месте дежурили несколько бригад.

Огнестрельных ранений нет. Очевидцы также говорят, что на месте работали ОМОН и СОБР, инспекторы ГИБДД перекрывали после драки движение на выезды из города. Официально информацию о введении операции «План «Перехват» никто не подтвердил.

- Полиции больше, чем обычных людей, - так описывают происходящее возле рынка прохожие.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="198" height="360" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/736369" frameborder="0"></iframe> Сотрудник Малыгинского рынка, где произошла массовая драка, рассказал о «группировке Тамерлана».

После происшествия один из сотрудников рынка снял видео, в котором попытался объяснить происходящее со своей позиции. Мужчина упоминает некую группировку Тамерлана, представители которой приехали к рынку с автоматами:

- Мы в пятницу заявление написали, год назад пишем! Здесь что происходит: здесь вооруженная группировка Тамерлана несколько лет людей грабит, давит. После последних издевательств, люди пришли, не выдержали, заявление написали в полицию. Еще 4 дня не прошло, на Малыгина приходят 15 автоматчиков, стреляют в работящих, которые работают на фурах. А они (полиция – прим. ред.) вместо того чтобы задержать преступников, дают уйти вооруженной группировке Тамерлана.

В районе Малыгинского рынка утром сгорела Газель .Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

Малыгинский рынок расположен в Ленинском районе Новосибирска, недалеко от более популярного Хилокского рынка. На обоих площадках ведется оптовая торговля фруктами и овощами. Сферы влияния не поделили торговцы на территории Малыгинского рынка. После происшествия многие горожане в социальных сетях активно поднимали тему о закрытии торговых площадок.

- Это рассадник криминала! Страшно просто ходить по этому району. Властям наплевать, вот и получают стрельбу и многое другое. Пора бы уже там навести порядок.

- Там давно анклав создан, стрельба - это только начало.

- На Хилокском рынке есть охрана и служба безопасности, а вот новый рынок на улице Малыгина - это бардак, - отмечают сибиряки.