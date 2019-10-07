2019-10-07T19:26:23+03:00
Происшествия

Массовая драка со стрельбой на новосибирском рынке случились из-за бандита Тамерлана

Он сейчас - один из подозреваемых и, одновременно, пострадавших: его машину сожгли во время беспорядков на улице Малыгина
Виктория МИНАЕВА
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Перед дракой загорелось авто.Перед дракой загорелось авто.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Новосибирск на пару часов перенесся в 90-е. В Ленинском районе недалеко от крупнейшего рынка - Хилокского - торговцы устроили потасовку. Очевидцы говорят, что слышали стрельбу, а в соцсетях есть видео, где мужики стенка на стенку выясняют отношения. Еще один ролик — горящий ярким пламенем «Инфинити». Именно его хозяин и стал причиной массовой драки, об этом КП-Новосибирск сообщил источник в силовых структурах.

Возле Малыгинского рынка загорелось авто.

— Все произошло на улице Малыгина, где у торговцев - неофициальная сортировочная станция. Там стояли машины с продукцией-неликвидом, просрочкой, — рассказал КП-Новосибирск собеседник. — Землю контролировал местный авторитет по прозвищу Тамерлан. За пользование якобы его землей работники рынка платили деньги. Пока не произошло вот это восстание...

Сотрудник Малыгинского рынка, где произошла массовая драка, рассказал о «группировке Тамерлана».

Началось все с конфликта двух торговцев. Один заявил, что другой должен ему денег. Должник отказался платить, обиженный кредитор позвал на помощь «крышу» — Тамерлана и его людей. Те разобрались с дебитором лихо - кулаками и пинками. Избитый подтянул на помощь свою диаспору — граждан Узбекистана. Те и так были не довольны, что отстегивают деньги Тамерлану, а тут еще их земляка унизили.

Авто одного из торговцев подожгли. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Авто одного из торговцев подожгли.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

— Узбеки подожгли «Инфинити» Тамерлану, — рассказывает источник в правоохранительных органах. — А после уже началась потасовка.

Итоги массовой драки, в которой схлестнулись по разным оценкам от 50 до 200 человек, таковы: пятеро обратились к медиками. Троих оставили на домашнем лечении, двое сейчас лежат в больнице: у одного сильно поврежден глаз, у другого разбита голова. Скорее всего, дело будет возбуждено по статье «Хулиганство» и под суд пойдут драчуны и с той, и с другой стороны. А вот за поджог иномарки вряд ли кто ответит.

Инфинити сгорела возле Малыгинского рынка, после пожара начались беспорядки.

— Тамерлан не написал пока заявление в полицию. И вряд ли напишет. У них же это не по понятиям, — объяснил корреспонденту КП-Новосибирск собеседник.

В потасовке на Малыгинском рынке участвовали несколько десятков человек.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

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В потасовке участвовали несколько десятков человек, в основном местные рабочие и торговцы - граждане стран ближнего зарубежья. Вскоре после начала драки послышались выстрелы (подробности).

«Стреляют, перекрыли дорогу»: сибиряки сообщают о беспорядках в районе Хилокского рынка

— Полицейские блокируют выезды. Движение со стороны Станционной перекрыто от площади Энергетиков, — сообщает подписчик паблика «АСТ-54». — Экипажи ДПС перекрывают улицу Петухова (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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