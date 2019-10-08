«Берут по 3 тысячи с каждого»: на рынке, где случилась перестрелка, рассказали о рэкете

Крупные разборки случились днем в понедельник на территории автобазы на улице Малыгина в Новосибирске. По словам очевидцев, в драке участвовали около 200 человек. Во вторник там уже было практически пусто, от силы человек 20 в зоне видимости.

На въезде на Малыгинский рынок - вагончик с искусственными цветами и памятниками. Продавец Ольга рассказала, как пережила вчерашний день:

Остатки сгоревшей «Инфинити».Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Стрельба началась около 2 часов дня. Я вызвала полицию. Выстрелы слышны были минут 40, они доносились с территории базы. Когда все только началось, железные ворота закрыли. Потом - открыли, оттуда вылетела «Инфинити», вся раздолбанная уже, окна прострелены, двери побиты. Так как с этой стороны фуры уже закрыли проезд, выехать машина не смогла. Человек шесть или восемь били ее палками и битами, двери с багажником отодрали и подожгли. Я спряталась за вагончик, потому что все начало взрываться: сначала - колеса, потом - бензобак…

Ольга говорит, что ей затоптали все цветы, что стояли на улице.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Ольга предположила, что водитель иномарки успел убежать, иначе его убили бы, а о погибшем стало бы известно...

Как раз на выезде с Малыгинского рынка на дороге черное пятно - сажа и копоть от сгоревшей машины.

- Кто такой Тамерлан? Исторический персонаж.Фото: Алена МАРТЫНОВА

А вот на рынке рабочие не слишком разговорчивы. Задаем вопрос в лоб: «Кто такой Тамерлан?» Реакция однообразная - водители и торговцы улыбаются, опускают глаза и повторяют вопрос: «Кто такой Тамерлан?»

«Группировка требовала мзду с работников рынка» - разбираем причины массовой драки в Новосибирске. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

- Тамерлан, Чингисхан - это исторические персонажи, все умерли давно, - щурится на солнце владелец рыночной закусочной Магомет.

После начала потасовки железные ворота закрылись.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Вчерашнюю потасовку он называет недоразумением, но все-таки соглашается описать.

- Мы смотрели индийское кино про любовь. Вдруг услышали хлопки, смотрим - человек 15 приехали с оружием. Драки не было. Просто одни стояли будто вооруженные, другие боялись к ним подойти, издалека камни кидали только. Потом те, что с оружием, туда убежали, - машет в противоположную сторону от въезда, там забора нет. - Пули у них были холостые или резиновые. Я хотел поднять одну, СОБР сказал: «Не трогай». Полиция, кстати, поздно приехала. Она всегда поздно приезжает, когда все уже заканчивается. Даже в фильмах.

На этом пустыре разыгралась массовая потасовка.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Магомет также говорит, что «Инфинити» (которую в итоге сожгли) успела уехать, а вторую машину обитатели рынка не выпустили - окружили, разломали на части, позже ее увезли люди в погонах. По словам других, машин было не две, а пять или шесть, причем пару автомобилей полиция выпустила.

О том, что рэкет на базе существует, согласился рассказать только один рабочий.

Сейчас на рынке пустынно.Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Тамерлан - это уличный бандит. Его банда приезжает, чтобы долю иметь. Они хотят деньги забирать. Старший у них сейчас Рашид, с ним Бек - его напарник. Они сами приехали в этот раз, чтобы людей напугать и деньги собрать. Были в масках, как спецназ. Полиция за них была, наверное, потому что они в машины садились и уезжали, а полиция их выпускала. Эти бандиты раньше часто приезжали. Чуть-чуть война потом была, стали реже приезжать.

- Сколько денег берут? За что просят платить?

Торговля продолжается, просто местные ведут себя более осмотрительно.Фото: Алена МАРТЫНОВА

- За что - не говорят. Просто так. Берут у всех по-разному, тысячи по три в среднем, причем у всех: у рабочих, у водителей… Если им не дают, то в машину сажают, увозят подальше и бьют.

Остатки сгоревшей «Инфинити».Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Почему водители сюда снова приезжают?

- А куда ехать? Больше некуда. Так и будем тут торговать. Может, после этого случая бандиты больше не приедут.

В потасовке на Малыгинском рынке участвовали несколько десятков человек.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

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