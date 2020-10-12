Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 13 октября 2020 года: в регионе ужесточили масочный режим

Врачи делают все возможное, чтобы противостоять заразе. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 13 октября 2020 года таковы: за минувшие сутки врачи зарегистрировали 115 новых заразившихся. Всего с начала вспышки инфекции в регионе заболели 14205 человек.

Заболеваемость коронавирусом за сутки

13 ДЕТЕЙ ЗАБОЛЕЛИ ЗА СУТКИ

За минувшие сутки опасную болезнь выявили у 13 детей, всего в Новосибирской области с началап вспышки было инфицировано 879 детей. В детской больнице №3 по-прежнему находятся 33 ребенка. Часть маленьких пациентов уже подтвердили диагноз COVID-19, другие проявляют признаки опасного заболевания.

НОВЫЕ ЖЕРТВЫ COVID-19

В минувшие сутки умерли 5 пациентов: 68-летний мужчина и четыре женщины в возрасте 25 лет, 71 год, 72 года и 81 год. Общее число смертей от COVID-19 достигло 496 человек.

УЖЕСТОЧЕНИЕ МАСОЧНОГО РЕЖИМА

В регионе начинается ужесточение масочного режима и контроля за ношением маски в транспорте и общественных местах. В ходе недавних рейдов было выявлено, что в маршрутках Бердска не носили маски от 42 до 100% пассажиров. Серьезные нарушения выявлены также на электричках, в Искитиме и других муниципальных районах возле Новосибирска.

ЧЕМПИОН ПРОТИВ КОРОНЫ

Известный новосибирский боксер Миша Алоян заболел коронавирусом в Москве и попал в больницу. Болезнь сорвала важный бой за звание Чемпиона мира с колумбийским боксером Пабло Каррильо. Теперь олимпийский медалист ждет перенос поединка, однако ни дата, ни соперник пока не известны.

ДВА НОВЫХ ГОСПИТАЛЯ ПРОТИВ COVID-19

Минздрав Новосибирской области продолжает открывать новые больницы параллельно росту заболеваемости в Новосибирске. Сегодня официально открыли инфекционное отделение в госпитале ветеранов войн № 2 на улице Семьи Шамшиных, 95а. Еще одно отделение будет открыто в больнице наукограда Кольцово.

ЗАГАДКИ КОРОНАВИРУСА

Ученые всего мира ведут борьбу с коронавирусом наравне с врачами, но COVID-19 продолжает порождать новые вопросы и загадки. Например, почему некоторые пациенты болеют, но не распространяют заразу? Помогает ли уборка антисептиком убить COVID-19? Доктором биологических наук Александр Шестопалов постарался ответить на эти вопросы..

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ

Общее число зараженных за день: 115 человек

Количество пациентов в реанимации:104 человека

Количество классов на карантине: 119 школьных классов, 6 групп в детских садах

Масочный режим: продлен до конца октября. Продолжает действовать в общественном транспорте, метро, бизнес-центрах, магазинах, в парках, в общественных местах.

Школы: Открыты с 1 сентября. Школы работают на очном обучении с элементами дистанционного преподавания. На карантин закрыты 54 класса.

Торговые центры: частично открыты. Работают магазины всех категорий, кинотеатры, но детские площадки закрыты. Вход только в маске.

Театры: Работают. Просмотр спектаклей в масках, количество мест ограничено.

Стадионы и спортивные соревнования: открыты, разрешено не более 25% зрителей

Санатории: открыты с 1 сентября.

Кинотеатры: открыты с 12 сентября, просмотр фильмов в масках, количество мест ограничено.

Гостиницы: открыты, с соблюдением дистанции и масочного режима

Музеи: частично открыты, доступны пешие и водные экскурсии по записи. Посещение залов ограничено — не более полутора часов.

Рестораны: открыты залы заведений. В них столики стоят на расстоянии 1,5-2 метров. За столик нельзя сажать больше четырех человек.

Фитнес-центры: работают с 24 августа, не более 1 человека на 4 кв.м.

Зоопарк: открыт, можно купить билеты в кассе или в электронном варианте через интернет.

Концерты, выставки: разрешены с 28 сентября при соблюдении количества зрителей

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