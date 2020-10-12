Четыре белых пятна коронавируса: разбираем с вирусологом, что мы до сих пор не знаем о заразе

Как распространяется болезнь - до сих пор непонятно. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Если в конце августа в России было менее 5 тысяч заболевших за день, то теперь эта цифра в 2,5 раза больше. Только за минувшие сутки диагноз подтвердился еще у 13,5 тысячи человек. Ученые признаются: хоть и борются с этой заразой уже больше полугода, до сих пор есть белые пятна в изучении этой болезни и вопросы, на которые вирусологи ответить не в силах. Мы пообщались с профессором, доктором биологических наук Александром Шестопаловым, заведующим лабораторией экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний ФИЦ ФТМ.

ЗАГАДКА №1. КАК ВИРУС ПЕРЕДАЕТСЯ?

- Сейчас известны два пути передачи передачи вируса – назальный (то есть по воздуху), и через соприкосновения с поверхностями. Однако есть примеры, которые не укладываются в эту схему. Бывают случаи, когда у пациентов довольно большое содержание вируса в организме, но ни в семье, ни в ближайшем окружении никто не заболел. При этом известны и обратные ситуации, когда человек становился суперраспространителем (то есть у самого пациента содержание вируса в организме может быть настолько мало, что он и не подозревает, что болен, а окружающие из-за него заболевают) , - объясняет Александр Михайлович.

ЗАГАДКА № 2. НА КАКИХ ПОВЕРХНОСТЯХ СОХРАНЯЕТСЯ ЗАРАЗА?

- Это еще один вопрос, над которым бьются ученые. Сейчас проводятся исследования во всем мире, чтобы точно понять, к каким именно поверхностям во время вспышки коронавируса опасно прислоняться, - говорит Александр Шестопалов.

По данным ученых, во внешней среде коронавирусы становятся неактивными на поверхностях при +33 °С за 16 часов, при +56 °С за 10 минут. То есть чем жарче – тем быстрее можно избавиться от заразы. Но ведь в офисе, к примеру, таких условий нет: тогда протирать, к примеру, рабочий стол антисептиком вообще имеет смысл?

- Так вы как минимум избавитесь от других бактерий, которые скапливаются там. Но вот поможет ли это защититься о коронавируса – вопрос.

ЗАГАДКА № 3. ГЕНЫ ЧЕЛОВЕКА МОГУТ ЗАЩИТИТЬ ОТ БОЛЕЗНИ?

Удивительный научный факт: в Китае с невероятной плотностью населения за все время эпидемии заразились более 90 тысяч человек, умерли - в 20 раз меньше пациентов. И вот уже несколько месяцев там практически нет заболевших (к примеру, за 11 октября всего 34 человека по всей стране).

- Китайские ученые сами не могут объяснить, в чем этот феномен. Очень сомневаюсь, что в том же Пекине все поголовно носят маски. Следовательно, дело в геноме человека: какой-то ген определяет, насколько сильно будет болеть пациент, - рассуждает Александр Шестопалов.

То есть, по сути, гены могут защитить от заразы. Но расшифровать, какие именно, пока никто не может.

ЗАГАДКА № 4. СКОЛЬКО НУЖНО ВИРУСА, ЧТОБЫ ЗАБОЛЕТЬ?

- Ученые пока не могут однозначно сказать, сколько вируса должен «получить» человек, чтобы совершенно точно проявились симптомы. Никто не скажет со стопроцентной уверенностью, действительно ли ты заразишься, если пожмешь руку больному человеку, - говорит профессор. – Ответ опять же надо искать в человеческих генах.

То есть кому-то достаточно несколько минут проехать в автобусе с больным человеком, и он заразится, а кто-то и за полчаса не заразится. И дело тут не в месте контакта, а в генетике человека. Но опять же ученые подчеркивают: ношение маски в общественных местах существенно снижает вирусную нагрузку.

ВАЖНО

Почему коронавирус «пахнет»?

На форумах люди, заразившиеся коронавирусом, пишут о своих необычных наблюдениях. Во-первых, у заразившихся теряется обоняние, и вместо обычных ароматов они чувствуют какой-то «химический, горелый» запах.

- Это не новый симптом! Вспомните, когда вы болели гриппом и у вас была температура, вы тоже ничего не чувствовали. Просто сейчас особое внимание к коронавирусу, поэтому и выделяют это изменение. Вообще, сам симптом и непонятный «запах» возникают из-за того, что вирус воздействует на центральную нервную систему, в том числе и на нервные окончания в носу, - напоминает Александр Михайлович.

- Еще на форумах пишут, что люди, переболевшие коронавирусом, перестают есть мясо - не переносят его вкус и запах. И в итоге становятся вегетарианцами. Это как-то можно объяснить?

- Это никак не объяснить воздействием вируса. Нет у него свойства делать людей вегетарианцами. Скорее всего, причина такого изменения пристрастий в еде - психологическая. Я бы посоветовал этим пациентам поработать с психологами.

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