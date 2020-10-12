В Новосибирске за сутки коронавирусом заразились 115 человек: среди них 13 детей

Выздоравливают гораздо меньше человек, чем заболевают. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В понедельник, 12 октября, в оперштабе Новосибирской области сообщили о еще 115 заболевших коронавирусом за сутки. Среди них — 13 детей. Выздоровело за день значительно меньше — 37 человек.

— С начала пандемии коронавирусом заболели всего 14 205 человек, из них — 879 детей. 12 508 пациентов выписан с выздоровлением. Скончались всего 496 человек, — сообщили в оперативном штабе.

В отделениях реанимации находятся 110 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 28 пациентов.

Сейчас в детскую больницу №3 госпитализированы 33 ребенка: те, у кого коронавирус подозревают, и те, у кого диагноз подтвердился. В больницах Новосибирска также лежат 2 693 взрослых пациента.

В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 855 пациентов.

Напомним, на выходных в Новосибирской области был поставлен новый антирекорд по заболеваемости: за сутки коронавирус зарегистрировали у 118 человек.

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