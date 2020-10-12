В Новосибирске открылся новый госпиталь для больных коронавирусом

Клиники переводят в новый режим из-за роста числа заболевших. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирске перепрофилировали госпиталь ветеранов войн № 2 — теперь он принимает пациентов с коронавирусом. Еще одна больница для зараженных COVID-19 откроется в Кольцово. Об этом сообщили в пресс-службе областного минздрава.

— Госпиталь ветеранов войн начал работу как инфекционный стационар с 11 октября. 13 октября начнет прием пациентов Новосибирская районная больница в Кольцово. При необходимости Минздрав региона перепрофилирует и другие учреждения, — рассказали в министерстве.

Напомним, ранее ковидными госпиталями в Новосибирской области стали областной кардиодиспансер и больница скорой помощи №2. Это связано с тем, что коронавирусом заболевают все больше людей: за последний день выявили 115 зараженных человек, от болезни умерла 25-летняя девушка.

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