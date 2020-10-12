«С такими не работаем»: в Новосибирске 82-летнюю пенсионерку не пустили в фитнес-клуб из-за возраста

Валентина всю жизнь занималась спортом. Фото: Алексей БУЛАТОВ/личный архив героя.

Скандал грянул в одном из новосибирских фитнес-клубов: 82-летнюю пенсионерку не пустили на тренировку. Да еще и заявили: «С такими не работаем». КП-Новосибирск разбиралась в этой истории.

«МЫ С ТАКИМИ НЕ РАБОТАЕМ»

Валентина Ильинична Соколова занимается спортом всю жизнь: летом обязательно ездит на велосипеде, зимой на беговых лыжах преодолевает 10 километров. А тут 82-летняя сибирячка решила пойти в фитнес-центр.

— Бабушка уже ходила в спортзал. Занималась на беговой дорожке в быстром темпе, на эллипсоиде. Меньше года назад она переехала из небольшого городка на Сахалине ко мне в Новосибирск. Начала заниматься йогой для пенсионеров, — рассказала КП-Новосибирск Валентина Жильцова, внучка Валентины Соколовой.

Сибирячка проходит на лыжах 10 километров. Фото: личный архив героя.

Новый спортзал пенсионерка выбрала, потому что он недалеко от дома.

— В первый день администратор приветливо ее встретила, все показала. Предложила прийти на первую пробную тренировку, а потом приобретать абонемент. Ну, бабушка и не отказалась, — объясняет девушка.

Когда пожилая сибирячка пришла на ту самую тренировку, администратор не пустила пенсионерку в зал.

— Бабушке сказали, что она не проходит по возрасту и что у них «с такими не работают»: «Кто вообще будет за вас отвечать? Нам это не нужно». Бабушка растерялась и вышла из зала, — продолжает Валентина.

«ОНА ПРОСТО ЗАБОТИЛАСЬ О НЕЙ»

Пожилая сибирячка после неприятного инцидента тут же позвонила внучке. Девушка была возмущена поведением администраторов и написала работникам клуба сообщение в «Инстаграм». Ответ пришел моментально.

— Они написали, что произошла какая-то ошибка и что мне перезвонят. Прошло два дня — и тишина. Я написала в социальных сетях пост, который собрал кучу комментариев и дал обратную реакцию. Мне снова написали работники фитнес-клуба, — говорит Валентина.

По словам сибирячки, ей позвонила директор сети и начала объяснять, почему же пенсионерку не пустили на тренировку. Все валили на коронавирус и сложную эпидемиологическую остановку.

— Мне сказали, что девушка, которая сидела на ресепшене, хотела позаботиться о бабушке. Ведь коронавирус, все дела. Якобы есть какой-то приказ, что людей старше 65 лет никуда нельзя пускать. Насколько мне известно, такое постановление было в Москве, но не в нашем регионе, — добавляет девушка.

Женщина уже ищет себе новый тренажерный зал. Фото: личный архив героя.

Директор сети предложила Валентине Ильиничне бессрочный абонемент, но воспользоваться она им не сможет, пока ситуация с коронавирусом не прояснится. Однако зал работает в полную силу и уходить на карантин не собирается.

— Меня возмутил тот факт, что они не признали некомпетентность сотрудника и не назначили какую-то дату для извинений. Просто прикрылись «короной», и все, — негодует внучка пенсионерки.

Корреспонденты КП-Новосибирск позвонили в фитнес-клуб, куда пришла на тренировку Валентина Ильинична, чтобы узнать, как они собираются решать ситуацию и уволят ли нахамившую пенсионерке сотрудницу. Но там ничего объяснять не стали:

— Перезвоните в понедельник, и вам дадут комментарий.

Тем временем пожилая женщина ищет другое место для тренировок, где к ней не отнесутся по-хамски.

КП-Новосибирск следит за развитием событий.

МНЕНИЕ ЮРИСТА

«Они могли попросить справку»

«Комсомолка» попросила прокомментировать ситуацию Михаила Спиридонова:

— Согласно части 1 статьи 30.1 Федерального закона РФ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» фитнес-клубы являются организациями, цель которых — подготовить человека физически. Так как это публичная организация, администратор не вправе отказать гражданину в предоставлении услуг со ссылкой на возраст.

Однако Михаил отметил, что работники спортзала могли попросить у пенсионерки справку о состоянии ее здоровья. Так они могли бы убедиться, что у Валентины Ильиничны нет противопоказаний к тренировкам.

МНЕНИЕ ВРАЧА

«Тренировки должны проходить под контролем»

КП-Новосибирск узнала у врача-терапевта Надежды Чернышовой, полезны ли нагрузки женщинам элегантного возраста:

— Спорт показан в любом возрасте, но без фанатизма. Тренировки должны проходить под контролем. Женщину должен был осмотреть врач или попросить принести свежие анализы, результаты обследования. Тренер смог бы подобрать правильную программу, которая соответствовала бы состоянию здоровья женщины. Грамотные физические нагрузки позволяют пенсионерам жить дольше.

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