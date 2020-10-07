Областной кардиодиспансер и больницу скорой помощи №2 перепрофилируют в инфекционные госпитали в ближайшее время

Минздрав проводит планомерную работу по обеспечению мест в медорганизациях. Фото: www.nso.ru.

В министерстве здравоохранения Новосибирской области сообщили о том, что больница скорой помощи № 2 и областной кардиологический диспансер снова начнут принимать пациентов с коронавирусной инфекцией.

— Такие меры приняты для того, чтобы избежать переполненности инфекционных стационаров. Госпитали начнут прием в ближайшее время, — сообщила замминистра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова.

Специалисты отмечают, что в последнее время увеличилось число заболевших ОРВИ, а также тяжелых случаев коронавируса и пневмоний. Все это привело к прогнозируемому росту нагрузки на инфекционные стационары. Поэтому минздрав проводит планомерную работу по обеспечению мест в больницах для пациентов с тяжелыми формами ОРВИ и COVID-19.

Минздрав НСО напоминает: необходимо соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, избегать мест с большим скоплением людей. Это нужно для профилактики не только коронавируса, но и ОРВИ. Также нужно обязательно сделать прививку против гриппа. Если у вас появились признаки ОРВИ, необходимо оставаться дома и вызвать врача.

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