«Больше 80% пневмоний — тяжелые»: медики рассказали последние новости о коронавирусе в Новосибирске

Врачи поделились свежими данными о пациентах, зараженных коронавирусом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В среду, 7 октября, медики Новосибирской области рассказали, что число тяжелых случаев заболевания коронавирусом и внебольничной пневмонией выросло.

— Если в начале лета у нас из всех пневмоний было около 60% тяжелых, то сейчас — больше 80%. Среди заболевших много пожилых людей, больше всего инфицированных — люди 65 лет и старше. Стало больше пациентов с сопутствующими хроническими заболеваниями. Все эти категории тяжело переносят коронавирусную инфекцию, — сообщила главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова.

Такая же ситуация с заболеванием ОРВИ. Это привело к нагрузке на инфекционные стационары. Медики отмечают, что раньше пациенты проводили в госпитале в среднем 8 дней, а теперь — 16.

— Согласно стандартам лечения, всех больных с тяжелой формой ОРВИ мы также госпитализируем, чтобы подтвердить или исключить коронавирус, — пояснила замминистра здравоохранения региона Елена Аксенова.

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