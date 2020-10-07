В новосибирском минздраве рассказали, кому положена госпитализация при коронавирусе

Рассказываем, в каких случаях принимается решение о госпитализации. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В среду, 7 октября, в минздраве Новосибирской области рассказали, кому положена госпитализация при коронавирусе. Медики напомнили, что пациента, даже с подтвержденным коронавирусом, госпитализирует только по решению врача, а не по желанию пациента.

— Показанием к госпитализации, как правило, бывает пневмония, которая сопровождается сильной лихорадкой и серьезной дыхательной недостаточностью. В стационаре под круглосуточным наблюдением должны находиться, в первую очередь, пациенты, которым требуется кислородная поддержка. Пациенты с легкой или средней тяжестью течения заболевания лечатся дома под контролем медиков, — рассказала главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова.

Также госпитализация показана при более 30% поражения легких. Если поражено менее 30%, должно продолжаться лечение дома.

Напомним, медики также рассказали о том, что у больше 80% пациентов в Новосибирской области тяжелая пневмония, у многих заболевших — сопутствующие хронические заболевания. Из-за этого им тяжелее переносить коронавирусную инфекцию.

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