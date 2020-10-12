Новосибирский боксер Михаил Алоян попал в больницу с коронавирусом

Новосибирский боксер Михаил Алоян заразился коронавирусом. Фото: Кирилл ЧАЩИН

Новосибирский боксер Михаил Алоян — бронзовый призер Олимпийских игр — заразился коронавирусом. Сейчас он находится в больнице в Москве.

— Я нахожусь в больнице, заболел коронавирусом, поэтому мой бой отменился, — сообщил Михаил Алоян во время видеоконференции с ведущими российскими боксерами-профессионалами, о которой сообщается на официальном сайте Федерации Бокса России.

У 32-летнего спортсмена должен был состояться очередной бой за звание чемпиона мира с колумбийским боксером Пабло Каррильо, однако его пришлось отменить из-за госпитализации боксера. Дата следующего боя и соперник новосибирского спортсмена будет определена позже.

Напомним, в настоящее время в Новосибирской области зарегистрировано 14 205 случаев COVID-19, — 115 из них — за минувшие сутки. С выздоровлением уже были выписаны 12 508 пациентов. Всего в Новосибирской области сделано 582 122 теста на коронавирус.

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