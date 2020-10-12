Ужесточение масочного режима в Новосибирске: что ждет нарушителей

Андрей Травников поручил усилить меры воздействия на нарушителей масочного режима. Фото: Правительство НСО.

Будет ужесточение масочного режима в Новосибирске. Об этом заявил Губернатор области Андрей Травников на оперативном совещании 12 октября.

— На этой неделе дополнительные ограничительные меры введены не будут. Нужно усилить административную работу и контроль за соблюдением санитарно-эпидемических мер, разъяснять гражданам, что ситуация сложная, поскольку не все это услышали. Также надо применять как можно более жесткие меры к нарушителям масочного режима, — сообщил на оперативном совещании Андрей Травников.

Больше всего нарушений происходит в общественном транспорте. В ходе рейдов выявлено, что в маршрутках Бердска не носили маски от 42 до 100% пассажиров, в маршрутке № 11 — 83% пассажиров. Серьезные нарушения выявлены также на электричках, в Искитиме и других муниципальных районах возле Новосибирска.

Сотрудники МВД вместе с региональным Минтрансом, Минпромторгом и Роспотребнадзором за последнюю неделю провели 750 рейдов и привлекли к административной ответственности 178 человек. Работа продолжится на этой неделе.

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