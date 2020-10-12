В Новосибирске от коронавируса скончались 5 пациентов: среди них 25-летняя девушка

Жертвами коронавируса становятся все больше человек. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В понедельник, 12 октября, стало известно о том, что за последние сутки в Новосибирской области от коронавируса умерли еще 5 пациентов инфекционного госпиталя. Среди них есть 25-летняя девушка.

— Скончались еще пять пациентов: мужчина в возрасте 68 лет и женщины, им было 25 лет, 71 год, 72 года и 81 год. Всего в регионе от коронавируса скончались 496 человек, — рассказали в оперативном штабе региона.

Сейчас в реанимации находятся 110 человек, подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких 28 пациентов.

С начала эпидемии коронавирусом заболели 14 205 человек, в том числе инфицированы 879 детей. Выздоровели 12 508 пациентов.

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