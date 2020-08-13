Спецслужбы ищут лже-минеров, которые подняли на уши больницы и суды Новосибирска

Спецслужбы выясняют, кто отправлял сообщения о минировании зданий. Фото: Михаил ДОКУКИН

Утром, 13 августа, на электронную почту сразу 10 учреждений Новосибирска прилетели сообщения о минировании. В списке отправителя — районные и областной суды, железнодорожная больница, «Микрохирургия глаза» имени Федорова и налоговая служба Ленинского района.

Всех людей, которые были в судах, больницах и налоговой, сразу же экстренно эвакуировали. Прохожие возле многих зданий заметили спецмашины и кареты «скорой помощи».

— Всех вывели на улицу. На месте работают Росгвардия и пожарные, — сообщили КП-Новосибирск очевидцы. — Кроме этих служб, выезжали «скорая помощь» и полиция. А областной суд изнутри обследовали кинологи.

Одним из первых получил письмо о заложенной бомбе Ленинский районный суд. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Пострадал не только Новосибирск, но и его город-спутник Бердск. Там «заминировали» Бердский городской суд.

Власти области быстро отреагировали на всеобщую панику. За ситуацией внимательно следил губернатор Андрей Травников.

— Мы призываем граждан сохранять спокойствие и действовать в соответствии с указаниями компетентных органов и администраций учреждений, — сообщили в аппарате антитеррористической комиссии региона.

Вывели под дождь персонал и пациентов больниц. Фото: читальница КП-Новосибирск.

Все здания обследовали спецслужбы, но никаких взрывных устройств не обнаружили. Не выяснили до сих пор и кто отправлял пугающие послания.

— Установить минеров пока не удалось, поскольку минируют через VPN. Но есть версия, что письма снова идут с Украины, — сообщил КП-Новосибирск источник.

Напомним, последний раз такое веерное минирование происходило 26 февраля. В полвосьмого утра директора многих школ прочитали на электронной почте письмо с угрозой:«Все детки будут ликвидированы». Учеников пришлось быстро вывести из классов на мороз, а позже распустить по домам. Никаких взрывных устройств в школах тогда тоже не обнаружили.

А несколько дней назад, 11 августа, появлялось сообщение о минировании аэропорта «Толмачево». Взрывчатки тогда также не обнаружили.

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