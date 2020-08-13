Сибиряков эвакуируют из здания суда в Бердске

Сообщения о минировании пришли в Бердский городской суд. Фото: Олег ЗОЛОТО

В четверг, 13 августа, волна сообщений о минировании в судах дошла и до Бердска. Очевидцы сообщают, что всех экстренно эвакуируют из здания Бердского городского суда после того, как туда пришло сообщение о минировании здания.

Напомним, 13 августа подобные сообщения пришли и в районные суды Новосибирска, а также больницы "РЖд-Медицина" и МНТК «Микрохирургия глаза» имени Федорова. Всех эвакуировали из здания судов и больниц. На месте работают ДПс, Росгвардия, МЧС и "Скорая помощь", а также кинологи.

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