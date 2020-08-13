Волна сообщений о минировании в Новосибирске продолжается: эвакуировали пациентов железнодорожной больницы

Пациентов и персонал эвакуировали из больницы. Фото: читательница КП-Новосибирск

В четверг, 13 августа, появилось сообщение о том, что заминирована клиническая больница «РЖД-Медицина».

— Всех вывели на улицу. На месте работают Росгвардия и пожарные — сообщили очевидцы события.

На месте работают экстренные службы. Фото: читательница КП-Новосибирск

Также очевидцы сообщают о минировании МНТК «Микрохирургия глаза» имени Федорова.

Напомним, 13 августа появилось сообщение, что были заминированы несколько зданий районных судов. Из судов эвакуируют граждан, а рядом дежурят машины ДПС, МЧС, Росгвардии и «скорой помощи».

ГУ МВД по Новосибирской области пока что уточняет информацию.

КП-Новосибирск следит за развитием событий.

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