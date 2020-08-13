В Новосибирске людей эвакуируют из зданий судов из-за сообщения о минировании

На место подъехали сотрудники Росгвардии. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В четверг, 13 августа, появились сообщения о том, что в Новосибирске якобы заминированы несколько судов: Ленинский, Первомайский. Также поступало сообщение о минировании налоговой Ленинского района. По сообщению от очевидцев, из зданий эвакуируют граждан, а рядом дежурят машины ДПС, МЧС, Росгвардии и "скорой помощи".

— По словам нашего читателя, всех посетителей и персонал попросили покинуть здание. Полиция оцепила периметр, перекрыт проезд по малой Троллейной, — сообщили в группе "АСТ-54".

Также дежурит МЧС. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В Росгвардии получить оперативный комментарий КП-Новосибирск не удалось.

В полиции уточняют, что произошло. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

— Информация о минировании и эвакуации граждан уточняется, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

КП-Новосибирск следит за развитием событий.

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